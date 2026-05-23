Los perlazos de Claudio Fermín sobre el «simulacro de evacuación» en la embajada de EEUU en Caracas

El excandidato presidencial, Claudio Fermín se pronunció este sábado acerca de ejercicio militar realizado por Estados Unidos en Caracas, para la supuesta evacuación de su embajada en caso de emergencia.

A través de su cuenta en X (Twitter) Fermín dijo que se trató de algo “inventado”, al definirlo como un “simulacro de evacuación”, cuando en realidad era una intervención militar.

“Más que el inventado ´simulacro de evacuación´ en el que se suponía (habría) bomberos y ambulancias, aparecieron los conocidos elementos de intervención militar, los Black Hawk y los Osprey”, comentó en la publicación.

Igualmente, criticó la libertad con la que las aeronaves entraron a Caracas. Pero, además, refuto que junto a estas que sobrevolaron la capital, también se instalaron dos buques de la armada estadounidense frente a las costas del país.

“Y como en el patio de su casa, frente a Higuerote y a La Guaira, en aguas venezolanas, un portaviones y un buque de asalto anfibio, el Iwo Jima y el Lake Erie”, dijo.

A su juicio, el ejercicio fue una especia de comportamiento animal. “¡Como los gatos marcando territorio!”.

Para rematar, Claudio Fermín también criticó que la acción del Gobierno de Donald Trump se concretó sin protestas.

“Todo ello sin protesta visible y con contento, sin ninguna vergüenza, de quienes creen que ya no necesitarán visas por aquello del estado 51. ¡Qué indignación!”, enfatizó.

No obstante, simpatizantes del oficialismo se congregaron este 23 de mayo en la Plaza Bolívar, donde gritaron consignas contra las sanciones de Estados Unidos y quemaron afiches de Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.