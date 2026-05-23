EN VIDEO: Simpatizantes del oficialismo protestaron contra ejercicios militares de EEUU en Caracas, quemaron afiches de Trump y Rubio

Mientras fuerzas militares de Estados Unidos realizaban un simulacro de evacuación en su embajada en Caracas, simpatizantes del oficialismo se reunieron en la Plaza Bolívar, para protestar por dichos ejercicios y pedir el fin de las sanciones contra el país.

Sin embargo, la protesta fue más allá de las consignas. Mediante las redes sociales se difundieron videos donde se puede ver a estas personas quemando afiches con los retratos del presidente estadounidense, Donald Trump, y de su secretario de Estado, Marco Rubio.

Pero, antes de incendiar las fotos, los manifestantes pisaron y bailaron sobre las mismas, mientras gritaban “¡fuera, fuera, fuera!”.

Igualmente, cantaron el Himno Nacional y exigieron el cese del bloqueo económico.

También desplegaron pancartas con frases que decían: “Hands off Venezuela” (saca las manos de Venezuela). Y aseguraron que estaban manifestando en defensa de la soberanía nacional.

Esta protesta ocurrió en medio del descontento de los miembros más radicales del oficialismo que han cuestionado al Gobierno por los acuerdos a los que ha llegado con EEUU.

Pero, este descontento se radicalizó esta semana, luego del anuncio del ejercicio militar realizado este sábado, que significó el sobrevuelo de aeronaves y a llegada de marines. Incluso, en ese grupo vino a Venezuela el jefe del Comando sur, Francis L. Donovan.

Donovan “participó en discusiones bilaterales con líderes senior del gobierno interino, se reunió con el liderazgo y el personal de la embajada de EEUU y observó a la fuerza conjunta realizar un ejercicio de respuesta militar”.

En un comunicado difundido por el Gobierno, se aclaró que “el ejercicio forma parte de los procedimientos habituales que acompañan la operación de sedes diplomáticas estadounidenses en el mundo”.