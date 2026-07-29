Los nuevos lineamientos para conseguir la certificación para los ascensores tras los terremotos, esto es lo que debes saber

El ministro de Transporte, Francisco Garcés, informó que no será necesario que un profesional o empresa esté inscrito en Sencamer para emitir un informe sobre el correcto funcionamiento de un ascensor.

Garcés explicó que para que esta certificación tenga validez tendrá que emitirse una notificación a la alcaldía de un responsable técnico.

«Es decir, usted tiene un condominio el cual tiene un ascensor y necesita la certificación para poder tenerlo en funcionamiento, entonces usted busca al técnico de su confianza, el cual certifica por escrito de que el ascensor funciona de manera adecuada y él se hace responsable de esa inspección y con este instrumento entregado a la alcaldía respalda la opción técnica, más allá si está inscrito o no en Sencamer», comentó.

Hay dos procesos para la validación de las certificaciones de los ascensores en los edificios: 1- Que se realice la inspección por una empresa inscrita a sencamer

2- Si se ejecuta la inspección por una empresa no inscrita en sencamer o técnico de confianza, se puede elevar la… pic.twitter.com/ILvadxdX3n — Darwin González (@darwingonzalezp) July 29, 2026

En esta línea, el alcalde de Baruta, Darwin González, destacó las maneras en las que se pueden hacer estas certificaciones.

«Hay dos procesos para la validación de las certificaciones de los ascensores en los edificios. La primera que se realice la inspección por una empresa inscrita a Sencamer. La segunda si se ejecuta la inspección por una empresa no inscrita en Sencamer o técnico de confianza, se puede elevar la misma a la Alcaldía de Baruta para proceder con su aprobación», indicó.