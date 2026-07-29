Destituyeron a tres PNB que se viralizaron por extorsionar a un conductor, esta era la cantidad que le pedían

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) destituyó y puso a la orden de la justicia a los funcionarios que se hicieron virales por aparecer extorsionando a un conductor en el estado Barinas.

«Tres funcionarios de la PNB en el estado Barinas perdieron sus cargos tras comprobarse su participación en actos de corrupción», indicó el organismo a través de sus redes sociales.

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«​La medida se ejecutó tras la viralización de un video en redes sociales, donde se observa a los involucrados exigiendo la cantidad de 20 dólares a un ciudadano. La Inspectoría de Control de la Actuación Policial (ICAP) inició de forma inmediata el procedimiento administrativo, logrando identificar a los exfuncionarios y ponerlos a disposición del Ministerio Público para que se determinen las responsabilidades penales correspondientes», indicó el organismo.

🚨 | Otra vez fueron captados funcionarios de la PNB matraqueando. El orgullo de Diosdado. Esto tiene que acabarse. Es necesario sanear las instituciones de raíz. pic.twitter.com/TA62ZIZKKi — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) July 27, 2026

En el video en cuestión se puede ver a los uniformados extorsionando al conductor, quien aseguró que incluso tenía todos sus documentos en regla.

La PNB acompañó la publicación con otro video del acto de media vuelta al que sometieron a los uniformados, antes de quitarle las insignias de la institución del uniforme.

Para finalizar, ratificó su política de «cero tolerancia ante la extorsión y las malas prácticas». Asimismo, reafirmó su compromiso «con la ética y la protección ciudadana».