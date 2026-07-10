Los grandes retos de la reconstrucción en La Guaira: Lo que reveló una experta sobre las nuevas estructuras tras la tragedia

Luego de los devastadores terremotos ocurridos el 24 de junio y ante la imperante necesidad de nuevas viviendas para los damnificados se ha iniciado un intenso debate sobre qué tan seguro sería volver a construir en La Guaira.

Ante esto Andrea García, arquitecto egresada de la UCV, conversó con Caraota Digital para explicar cuál sería el panorama actual que enfrentan tanto los expertos como la sociedad.

“Realmente no hay forma de decir si es seguro o no construir en La Guaira basándose solo en lo que se ve o en lo que ha pasado en los últimos años, sino que se requiere un estudio técnico. Ya se sabe que el suelo de La Guaira es más que todo relleno y que el nivel freático es bastante alto por ser una zona costera, por lo que el factor clave para la resistencia de los edificios son las fundaciones”, indicó.

“Para determinar qué tipo de fundaciones son convenientes según el suelo, hay que hacer un estudio profundo de la composición de la tierra en esa zona para poder zonificar, definir las alturas máximas, el tipo de cimentación y las construcciones aptas. Al final, la habitabilidad de la zona o el tipo de proyectos viables lo determinarán estos estudios específicos, ya que no se puede concluir algo de forma definitiva solo por los eventos recientes o lo ocurrido en el 1999”, añadió.

ASPECTO SOCIAL

Por otra parte, la experta destacó que uno de los grandes retos de volver a construir en la Guaira pasa por lograr darle certeza de seguridad a los ciudadanos.

«El impacto del evento está demasiado reciente y la incertidumbre colectiva ante un desastre similar va a frenar cualquier intento de poblar lo que se construya a corto plazo; de hecho, en mi entorno, una de las zonas afectadas de Caracas, ya es evidente que la prioridad de los habitantes es irse, no quedarse. La pregunta clave no es cómo construir rápido, sino si tiene sentido iniciar la reconstrucción en este momento preciso», acotó.

«El riesgo crítico es ejecutar una inversión en infraestructura para terminar con una zona fantasma, porque ignorar el impacto social empujará una migración definitiva hacia otras regiones del país antes de que las obras concluyan por la poca certeza de seguridad de la zona», añadió.

¿CÓMO DEBERÍAN HACERSE LAS CONSTRUCCIONES EN LA GUAIRA?

La experta explicó que debido a las condiciones del terreno están obligados técnicamente a diseñar fundaciones profundas para anclarse directamente en la roca madre. «La viabilidad de otros sistemas de fundaciones quedará en manos de los estudios geotécnicos que ejecuten los ingenieros y geólogos para futuros desarrollos en la región».

«El problema en zonas costeras no se resuelve cambiando el sistema tradicional por materiales distintos, sino garantizando la calidad de los componentes, el uso de aceros con aleaciones que soporten mejor el clima y el cumplimiento estricto de las normativas, especialmente el recubrimiento mínimo de cinco centímetros de concreto para aislar las cabillas de la corrosión. La vulnerabilidad real de los proyectos reside en la falta de supervisión en el dimensionamiento de columnas y fallas en los controles de calidad de la mezcla y diseño de fundaciones», añadió.

No obstante, afirmó que nadie está completamente seguro ante una catástrofe de la magnitud de la ocurrida en La Guaira.

«Más allá de cumplir estrictamente con los cálculos técnicos y estructurales, la realidad es que no existe forma de asegurar al cien por ciento la seguridad de una edificación frente a eventos que no se pueden medir ni predecir, por ejemplo en la zona hubo áreas que incluso se desplazaron hasta dos metros. Estos escenarios son imposibles de calcular o prevenir con anticipación, lo que introduce una variable de vulnerabilidad absoluta que escapa de cualquier control de ingeniería», explicó.

Por lo cual, señaló que resulta difícil dar una razón específica por la cual ocurrió una tragedia de esta magnitud en La Guaira.

«Más que dejar en evidencia un solo factor, lo que queda claro es la importancia de estudiar bien dónde te estás asentando, diseñar correctamente y supervisar las obras que estás ejecutando. Se ha dado muy por sentado lo importante que es analizar una zona, conocer su composición y saber los pasos exactos para construir, como el peso máximo que aguanta un terreno o la profundidad donde el suelo es más firme. Al final, lo que quedó demostrado fue una falta de planificación, dejando todo en manos del supuesto de que no va a pasar nada y que todo va a estar bien, una actitud que claramente se queda corta», añadió.

«Asumir que la seguridad está garantizada por inercia o exceso de confianza es el riesgo latente que destruye cualquier infraestructura. La verdadera reflexión que debe quedarnos de todo esto es que estudiar el terreno a fondo y hacer las construcciones correctas es lo único que sostiene un proyecto en el tiempo», concluyó.