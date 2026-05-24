Los dardos de Ramón Guillermo Aveledo sobre la «cédula falsa» de Álex Saab

El exsecretario general de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, cuestionó este domingo la versión oficial del Gobierno sobre el caso de Álex Saab, calificando incluso de «novela humorística» el caso de la «cédula falsa» con la que pudo ejercer distintos cargos dentro del Ejecutivo.

Durante una entrevista en Venevisión, Aveledo dijo que la explicación del documento de identidad lo dejó «perplejo».

«Me llama mucho la atención, porque con esa cédula falsa le sirvió para ser agente de Venezuela en el exterior, para ser reclamado como héroe nacional, para ser nombrado ministro en el gabinete, sentado en el gabinete una vez que regresó de EE. UU., donde estuvo detenido. Es una explicación que a mí me deja perplejo», precisó.

En ese sentido, el dirigente manifestó todo el caso de Álex Saab como «una novela humorística». «La verdad es que el humorismo involuntario es casi una especialidad del gobierno de Venezuela», fustigó.

"Me llama mucho la Atención porque con esa cédula falsa le sirvió para ser Agente de Venezuela en el Exterior para ser reclamado como héroe nacional, para ser nombrado Ministro en el Gabinete, sentado en el Gabinete una vez que regresó de EE.UU. donde estuvo detenido. Es una… pic.twitter.com/7boRCB1om1 — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) May 24, 2026

AVELEDO DUDA DE LA RENOVACIÓN DEL TSJ

Con respecto al proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Aveledo lanzó críticas al inicio del procedimiento. A su juicio, las formas han generado desconfianza.

«¿Por qué? Ellos, los magistrados del TSJ, son importantes porque es el máximo tribunal del país y es fundamental para que haya confianza en la justicia», dijo.

De igual manera, el opositor resaltó la necesidad de que el máximo tribunal tenga el respeto por parte del país, ya que «obviamente no está en su mejor momento».

"Este proceso me mortifica como empezó…

Específicamente por desconfianza. ¿Por qué? ellos los Magistrados del TSJ son importantes en dos planos: uno es el máximo tribunal del país y es fundamental para que haya confianza en la justicia que el máximo tribunal tenga el respeto… pic.twitter.com/Q4PLE82pry — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) May 24, 2026

SOBRE LA TRANSICIÓN

Con respecto a la tan comentada transición, el exsecretario de la MUD se mostró seguro de que, para que se cumpla este proceso, tiene que haber elecciones. No obstante, acotó que, para que haya elecciones, tiene que empezar la transición.

«¿Necesitamos unas elecciones? Sí, pero que sean creíbles dentro del país y hacia afuera del país. Y pasa que, para que podamos tener esas elecciones creíbles, tienen que pasar muchas cosas», puntualizó.