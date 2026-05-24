Venezuela

Los dardos de Ramón Guillermo Aveledo sobre la «cédula falsa» de Álex Saab

Jhoan Melendez
Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
Foto: Captura

El exsecretario general de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, cuestionó este domingo la versión oficial del Gobierno sobre el caso de Álex Saab, calificando incluso de «novela humorística» el caso de la «cédula falsa» con la que pudo ejercer distintos cargos dentro del Ejecutivo.

Contenido

Durante una entrevista en Venevisión, Aveledo dijo que la explicación del documento de identidad lo dejó «perplejo».

- Publicidad -
Ad image

LEA TAMBIÉN: VIDEO: LAS DECLARACIONES DE ILENIA MEDINA SOBRE ÁLEX SAAB QUE ESTÁN DANDO DE QUÉ HABLAR

«Me llama mucho la atención, porque con esa cédula falsa le sirvió para ser agente de Venezuela en el exterior, para ser reclamado como héroe nacional, para ser nombrado ministro en el gabinete, sentado en el gabinete una vez que regresó de EE. UU., donde estuvo detenido. Es una explicación que a mí me deja perplejo», precisó.

En ese sentido, el dirigente manifestó todo el caso de Álex Saab como «una novela humorística». «La verdad es que el humorismo involuntario es casi una especialidad del gobierno de Venezuela», fustigó.

AVELEDO DUDA DE LA RENOVACIÓN DEL TSJ

Con respecto al proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Aveledo lanzó críticas al inicio del procedimiento. A su juicio, las formas han generado desconfianza.

«¿Por qué? Ellos, los magistrados del TSJ, son importantes porque es el máximo tribunal del país y es fundamental para que haya confianza en la justicia», dijo.

De igual manera, el opositor resaltó la necesidad de que el máximo tribunal tenga el respeto por parte del país, ya que «obviamente no está en su mejor momento».

SOBRE LA TRANSICIÓN

Con respecto a la tan comentada transición, el exsecretario de la MUD se mostró seguro de que, para que se cumpla este proceso, tiene que haber elecciones. No obstante, acotó que, para que haya elecciones, tiene que empezar la transición.

«¿Necesitamos unas elecciones? Sí, pero que sean creíbles dentro del país y hacia afuera del país. Y pasa que, para que podamos tener esas elecciones creíbles, tienen que pasar muchas cosas», puntualizó.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Lun 25/05
$ USD: 530,50 Bs
EUR: 615,50 Bs
Jojobet GirişOutdoor PorncasibomholiganbetcasibommeritbetcasibomCasibom girişcasibomMadridbetkavbet girişJojobet GirişcasibomjojobetjojobetjojobetgamdomMadridbetMadridbetcasibom girişdeneme bonusudeneme bonusuotobet girişCasibom Girişhttps://www.hoteltarobafoz.com.br/pokerklascasibomholiganbet girişmaltepe eskortmatbet girişholiganbet girişMarsbahis GüncelMarsbahis Güncel GirişHoliganbet GirişHoliganbet Güncel GirişMarsbahis GirişMarsbahis Güncel Giriş