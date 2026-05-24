VIDEO: Las declaraciones de Ilenia Medina sobre Álex Saab que están dando de qué hablar

La diputada del PPT a la AN, Ilenia Medina, aseguró este domingo que «no se saben» cuáles son las acusaciones contra el empresario colombiano Álex Saab, trasladado a EEUU hace ya una semana, al tiempo que descartó que este hecho pueda salpicar al gobierno de Delcy Rodríguez.

Durante una entrevista en Venevisión, Ilenia Medina precisó que es una «pérdida de tiempo» darle importancia a las instituciones estadounidenses.

«En primer lugar, no se sabe exactamente cuáles son las acusaciones ciertamente. Pero si nosotros pensamos en que no hay ni la menor pista o prueba en contra del presidente Nicolás Maduro, yo creo, entonces, que quien le dé alguna importancia a las instituciones estadounidenses está perdiendo el tiempo», dijo Ilenia Medina.

Asimismo, afirmó que la Justicia de EEUU todavía «anda buscando qué inventar contra Nicolás Maduro y contra Cilia Flores, y por eso, tal vez, echan mano de Álex Saab, no lo sé».

¿Estás acusaciones en contra de Alex Saab salpican al Gobierno? No creo, Pero en primer lugar no se sabe exactamente cuales son las acusaciones ciertamente no? Pero si nosotros pensamos en que no hay ni la menor pista o prueba en contra del Presidente Nicolás Maduro, bueno yo… pic.twitter.com/aLczsufcBR — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) May 24, 2026

SOBRE EL ESCÁNDALO ALREDEDOR DE RODRÍGUEZ ZAPATERO

Por otro lado, Ilenia Medina se refirió al escándalo que gira en torno a José Luis Rodríguez Zapatero. Durante sus declaraciones, la parlamentaria defendió las actuaciones del ex presidente del Gobierno español en Venezuela e incluso afirmó que el país «le debe aportes» al exmandatario.

«Zapatero era una persona que siempre ha estado en las causas justas y Venezuela le debe aportes, en ese orden de la política de reconocernos y reencontrarnos. Muchos de los que están aquí, es gracias a Zapatero», alegó Ilenia Medina.

Rodríguez Zapatero y sus hijas son los principales beneficiarios finales de los fondos obtenidos por la red de Plus Ultra con el rescate del Gobierno de España durante la pandemia, según el más reciente informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Se trata de un segundo informe de la UDEF sobre la investigación que se sigue sobre este caso, en el que Zapatero tendrá que declarar ante el juez el 2 de junio en calidad de investigado.