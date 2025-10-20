Los cinco bonos que entregarán esta semana a través de Patria, estos son los montos

El gobierno de Maduro comenzó a depositar este lunes varios bonos por el sistema Patria. Cada uno de estos beneficios, dependiendo de su nombre y sector de la población que lo recibirá, tendrá distintos montos.

Las autoridades precisaron que los bonos llegarán a las cuentas de forma escalonada desde este 20 de octubre hasta el viernes. Los beneficios buscan complementar el ingreso mínimo integral.

Cabe destacar que los bonos no llegarán a todas personas registradas en el sistema Patria. Varios de ellos están destinados para cierto sector de la población, como pensionados, familias con niños en edad escolar, discapacitados o embarazadas, entre otros.

BONOS DEPOSITADOS

Bono contra la guerra económica : tiene un monto estimado de 9.950 bolívares, unos 48 dólares. Los beneficiarios serán los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión 100% Amor Mayor.

: tiene un monto estimado de 9.950 bolívares, unos 48 dólares. Los beneficiarios serán los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión 100% Amor Mayor. Bono de fin de año : un beneficio con un valor aproximado de 1.990 bolívares, poco menos de 10 dólares. Los recibirán los pensionados del IVSS y Sistema Patria.

: un beneficio con un valor aproximado de 1.990 bolívares, poco menos de 10 dólares. Los recibirán los pensionados del IVSS y Sistema Patria. Misión Chamba Juvenil: aquellos que estén inscritos en este programa, tendrán un ingreso de 1.057,50 bolívares, poco más de 5 dólares.

Bono Misión «Robert Serra» : están destinado exclusivamente para quienes forman parte de este programa, que busca inclusión juvenil en proyectos de desarrollo y financiación. Tendrá un monto de 990 bolívares.

: están destinado exclusivamente para quienes forman parte de este programa, que busca inclusión juvenil en proyectos de desarrollo y financiación. Tendrá un monto de 990 bolívares. Movimiento Social Somos Venezuela: los usuarios registrados en este sistema tendrán un ingreso de de 1.057,50 bolívares.

LLEGADA DEL DINERO

Los bonos llegarán a las cuentas de forma progresiva y puede tardar varios días en ser transferido. Igualmente, los beneficiarios deberían recibir un mensaje de texto del número 3532 o una notificación del sistema cuando un beneficio ya esté disponible.

Gremios y sindicatos llevan varios años exigiendo mejoras en el salario mínimo. El gobierno de Maduro, por su parte, optó por indexar los bonos y a finales de abril incrementó el «ingreso integral» a 160 dólares mensuales.