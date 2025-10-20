Venezuela

Los cinco bonos que entregarán esta semana a través de Patria, estos son los montos

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

El gobierno de Maduro comenzó a depositar este lunes varios bonos por el sistema Patria. Cada uno de estos beneficios, dependiendo de su nombre y sector de la población que lo recibirá, tendrá distintos montos.

Contents

Las autoridades precisaron que los bonos llegarán a las cuentas de forma escalonada desde este 20 de octubre hasta el viernes. Los beneficios buscan complementar el ingreso mínimo integral.

Leer Más

Edmundo González contó nuevos detalles sobre su episodio de hospitalización y estado de salud actual
Tarek William Saab pedirá a Chile el registro migratorio de Ronald Ojeda tras señalarlo de «conspirador»
Prohibieron uso de las playas en La Guaira este 29-Oct por alerta de mar de leva

Cabe destacar que los bonos no llegarán a todas personas registradas en el sistema Patria. Varios de ellos están destinados para cierto sector de la población, como pensionados, familias con niños en edad escolar, discapacitados o embarazadas, entre otros.

BONOS DEPOSITADOS

  • Bono contra la guerra económica: tiene un monto estimado de 9.950 bolívares, unos 48 dólares. Los beneficiarios serán los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión 100% Amor Mayor.
  • Bono de fin de año: un beneficio con un valor aproximado de 1.990 bolívares, poco menos de 10 dólares. Los recibirán los pensionados del IVSS y Sistema Patria.
  • Misión Chamba Juvenil: aquellos que estén inscritos en este programa, tendrán un ingreso de 1.057,50 bolívares, poco más de 5 dólares.
Patria
Los bonos estarán disponibles en el sistema Patria. Foto: Archivo
  • Bono Misión «Robert Serra»: están destinado exclusivamente para quienes forman parte de este programa, que busca inclusión juvenil en proyectos de desarrollo y financiación. Tendrá un monto de 990 bolívares.
  • Movimiento Social Somos Venezuela: los usuarios registrados en este sistema tendrán un ingreso de de 1.057,50 bolívares.

LLEGADA DEL DINERO

Los bonos llegarán a las cuentas de forma progresiva y puede tardar varios días en ser transferido. Igualmente, los beneficiarios deberían recibir un mensaje de texto del número 3532 o una notificación del sistema cuando un beneficio ya esté disponible.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CREES QUE TU CELULAR FUE HACKEADO? ASÍ LO PUEDES IDENTIFICAR

Gremios y sindicatos llevan varios años exigiendo mejoras en el salario mínimo. El gobierno de Maduro, por su parte, optó por indexar los bonos y a finales de abril incrementó el «ingreso integral» a 160 dólares mensuales.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIDEO: «Es santo a pesar de ti», Maduro acusa a Baltazar Porras de «conspirar» contra José Gregorio Hernández
Venezuela
Conmoción en Portuguesa: Fuerte accidente dejó tres muertos y cinco heridos
Sucesos
Crisis institucional se profundiza: Senado de EEUU fracasó por undécima vez y se extiende el cierre de gobierno
EEUU