Lorent Saleh volvió al país «con el objetivo de ayudar en la emergencia nacional por terremotos»

El activista Lorent Saleh, quien permaneció cuatro años como preso político, regresó al país luego que los devastadores terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio y afirmó que pretende ayudar en medio de la emergencia nacional.

Saleh informó en sus redes sociales el retorno al país. «Después de 13 años de destierro, regreso a casa», apuntó el activista, a la vez que indicaba que Venezuela «vive días muy duros».

«Honestamente, hubiese querido llegar de otra manera. De la mano de mi madre y de mis hijos. Con una sonrisa. Con alegría. Con el corazón más liviano», apuntó Saleh. «La realidad es la que es», agregó.

En medio de la devastación causada por el doble terremoto, Saleh afirmó que «no podía seguir lejos de mi país y de nuestros hermanos». «No termino de asimilarlo. Como muchos, también sigo en shock», acotó.

SALEH: «HA SIDO UN DÍA DURO Y DOLOROSO»

Durante su primer día en libertad en Venezuela en más de una década, Saleh reconoció que fue un momento «duro, difícil y doloroso, pero también conmovedor». En tal sentido, señaló lo «lo doloroso que ha sido ver la destrucción que ha dejado el terremoto».

«Ha sido conmovedor ver la fuerza de nuestra gente. Vecinos ayudando a vecinos. Voluntarios entregándolo todo. Rescatistas trabajando sin descanso. Brigadas internacionales llegando desde distintos lugares del mundo», dijo Saleh.

A pesar de que afirmó que «Venezuela ha sido golpeada», insistió en que «nuestra tierra de pie». «Ahora necesitamos mantenernos unidos, coordinados y empáticos. Esto no termina hoy. Esto apenas comienza», indicó el activista.

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Saleh, quien agradeció a las brigadas internacionales y voluntarios, sostuvo que «vendrán días difíciles» y el país «necesita lo mejor de nosotros». Sin embargo, manifestó su confianza de que «Venezuela será un país grande, libre, digno y soberano».

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que hasta este martes, se han contabilizado 1.943 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 10.571 heridos y 15.866 damnificados, aunque no brindó una cifra de desaparecidos.