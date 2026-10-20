EFE.- El gobierno y un sector de la oposición culminarán mañana, miércoles, la tercera ronda de diálogo concentrada en la discusión de garantías políticas y civiles de cara a un eventual proceso electoral en Venezuela en el marco de la transición que impulsa EE.UU. tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero, informaron a EFE fuentes vinculadas a las conversaciones.

Hasta el momento no han trascendido detalles sobre los posibles acuerdos alcanzados en estos nuevos contactos que comenzaron el pasado miércoles, con el objetivo de avanzar en el respeto a los derechos civiles, así como en la renovación de las instituciones venezolanas, acusadas de ser afines al Gobierno.

Durante esta última semana, la delegación opositora ha sostenido encuentros con diversos sectores, entre ellos representantes de ONG locales que exigen el respeto a los derechos fundamentales, vulnerados por años, según sus denuncias.

Reuniones opositoras

Los opositores se reunieron el fin de semana con representantes del Colegio de Abogados de Caracas y revisaron sus propuestas para «abrir caminos de transformación del sistema de justicia».

Este diálogo, del que no forman parte los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, es impulsado por Estados Unidos como parte del proceso de transición.

Las delegaciones ya se reunieron en agosto y septiembre para avanzar en reformas del sistema de justicia, lo que abarca la renovación total del TSJ -señalado de servir al Gobierno-, y abordar temas como el desbloqueo del oro retenido en Inglaterra, el levantamiento de restricciones a portales webs, muchos de ellos de noticias, y otras medidas en materia de libertad expresión.

El 9 de octubre, luego de una reunión en Washington entre la líder de la delegación opositora en el diálogo, Dinorah Figuera, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó «a continuar avanzando en materia de libertades políticas y reforma electoral».

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Rubio elogió el «valiente liderazgo» de Figuera en el diálogo y celebró «los progresos tangibles alcanzados» en las dos primeras rondas de contactos.

La reunión se produjo en medio de crecientes críticas a la Administración de Donald Trump por parte de quienes consideran que Washington está más interesado en el petróleo venezolano que en la transición democrática del país suramericano.