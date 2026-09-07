Lo que reveló el ingeniero japonés Kit Miyamoto sobre futuros proyectos de construcción en La Guaira

El ingeniero estructural, Kit Miyamoto, aseguró que es posible volver a construir en toda La Guaira y los edificios pueden hacerse del tamaño que se desee siempre y cuando se realicen con las medidas adecuadas.

Miyamoto destacó que actualmente están en una fase de limpieza. «Sin duda alguna es posible volver a construir en La Guaira. Habrá sitios que podrán o no analizarse, pero es importante primero remover los escombros y hacer esa limpieza».

Asimismo, indicó que lo más importante es la forma en la que se construye. «Lo que es importante hacer en primer lugar durante la construcción de las edificaciones es que debe haber inspecciones muy cuidadosas por parte de ingenieros calificados, en segundo lugar, es necesario actualizar toda la tecnología para construir con las especificaciones antisísmicas con la tecnología más al día. Todo eso es muy posible y no hay la menor duda de que se puede hacer».

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No obstante, acotó que no hay motivos para limitar las construcciones. «En realidad se puede construir con la altura que se quiera, porque eso lo hemos visto en Japón, California, e incluso en Turquía, edificios de 30, 40 pisos en suelos muy parecidos a los que se encuentran aquí, el tema es cómo se construyen para que se puedan hacer bien».

«En la parte que ya se ha limpiado, se puede empezar a hacer un análisis del terreno y eso permite ir adelantando mientras se completa la limpieza total», comentó.

Además, apuntó que han recolectado un millón de toneladas de escombros y residuos en La Guaira tras los terremotos del pasado 24 de junio y esperan remover dos millones de toneladas adicionales.

Por último, recordó que actualmente en el estado La Guaira se encuentran tres subestaciones en las que se puede hacer el proceso de reciclaje.