«Estamos construyendo en tiempo récord»: Delcy Rodríguez entregó 440 viviendas rehabilitadas en Caracas

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregó 440 viviendas rehabilitadas en Caracas como parte del denominado plan Venezuela Renace tras los terremotos del 24 de junio y anunció el financiamiento a un grupo de condominios afectados.

«Hoy estamos entregando tres edificios rehabilitados. Personas se tuvieron que ir de sus apartamentos, 219 apartamentos intervenidos para que más de 1.100 personas regresen a sus hogares», comentó Rodríguez.

Asimismo, sostuvo que «la mayor felicidad» que pueden tener es cuando los venezolanos regresan a sus casas y cuando entregan una vivienda a quienes están en el campamento.

«Esa es nuestra felicidad, porque sé lo que hemos sufrido y padecido con el doble terremoto del 24 de junio», dijo.

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Además, comentó que están entregando financiamiento a 25 condominios. «Sé que casi 14.000 personas se van a beneficiar. Ya fue apretado el botón para que llegara el financiamiento y podamos rehabilitar edificios y viviendas», manifestó.

Destacó que este es un trabajo en conjunto, en unión nacional. «Aquí no se trata de política, de partidos, se trata de estar junto al pueblo con su dolor, con sus necesidades, con sus aspiraciones, sus sueños. Tenemos sueños también que realizar. Felicitaciones a los beneficiados del plan Venezuela Renace y el plan de financiamiento para las juntas de condominio», expresó.

«Seguimos trabajando. Estamos construyendo en tiempo récord para que nuestros hermanos en los campamentos puedan ser beneficiados muy pronto y puedan tener un hogar nuevamente junto a sus hijos y podamos abrazarnos en familia», afirmó.