Lo que reveló Diosdado Cabello sobre la detención de Cilia Flores por parte de EEUU

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró este martes que el operativo llevado a cabo por los Estados Unidos en Caracas tenía como único objetivo la captura de Nicolás Maduro.

«A Cilia no se la iban a llevar, se llevaban solo al presidente Nicolás Maduro y Cilia se plantó y dijo: ‘si se lo van a llevar a él me tienen que llevar a mi también'», reveló Cabello durante la denominada Gran marcha de mujeres en Caracas.

Por otra parte, aseguró la continuidad del gobierno a pesar de lo ocurrido. «De verdad es triste de quienes ríen de sus propias desgracia, quienes ríen pensando: ‘se llevaron a Nicolás, lo secuestraron, va a caer la revolución bolivariana’, pero no conocen a este pueblo».

Cabello se comprometió con todos los presentes a luchar por el retorno al país de Maduro. «Nosotros perdimos al comandante Hugo Chávez, no tenemos la capacidad físicamente de regresarlo porque lo mataron, pero a Nicolás si lo vamos a regresar», expresó.

«En este país han generado un sentimiento antinorteamericano por haber asesinado a un grupo de venezolanos que no tenían nada que ver. Quienes se ríen hoy de su propia desgracia no entienden que aquí todavía sigue la revolución bolivariana y no lo van a entender y no nos interesa explicarles. Que lo vivan porque aquí la revolución bolivariana seguirá adelante y a Nicolás y a Cilia nos los tendrán que devolver», concluyó.

