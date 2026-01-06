Confirman la muerte de 23 oficiales del Ejército venezolano en ataque de EEUU, esta es la lista completa

El Ejército venezolano confirmó la muerte de 23 oficiales de tropa durante los ataques de Estados Unidos a varios puntos de Caracas, La Guaira, Miranda y Aragua durante la madrugada del pasado 3 de enero.

«Estos hijos e hijas de la Patria, cuyos nombres serán inscritos con letras de oro en la historia de nuestra libertad, cayeron ejemplarmente en heroica resistencia, defendiendo el orden constitucional, la paz de la nación y la soberanía nacional frente a una agresión vil y traidora planificada por mercenarios al servicio de intereses extranjeros y factores desestabilizadores», indicó el Ejército en su cuenta en Instagram.

«No fue una derrota, fue un sacrificio en el altar de la patria. Su sangre derramada no clama venganza, sino justicia y fortaleza. Reafirma nuestro juramento inquebrantable de no descansar hasta rescatar a nuestro presidente legítimo, desarticular por completo a los grupos terroristas que operan desde el exterior y garantizar que hechos como estos nunca más mancillen nuestro suelo soberano. A las familias de nuestros héroes caídos, les transmitimos toda la solidaridad, el respeto y el compromiso eterno de la FANB. Su dolor es nuestro dolor, y su orgullo debe ser el orgullo de toda Venezuela. La nación entera los recordará como mártires de la dignidad Nacional», añadió.

Los fallecidos quedaron identificados como:

Sargento segunda Eliannys Nicoll Camacho Camacho, integrante del Proyecto Escorpión Sargento segunda Crisbell Adriana Gómez Gómez, integrante del Proyecto Escorpión Sargento segundo Ángel Eduardo Vivas Montilla, integrante del Proyecto Escorpión Sargento segunda Yorlianny Michel Delgado Suárez, integrante del Proyecto Escorpión Sargento primero Pedro Castillo Paiva, plaza del 397 Grupo misilístico de Defensa Aérea portátil «General en Jefe José Félix Ribas» Sargento primero César Augusto García Palma, plaza del 397 Grupo misilístico de Defensa Aérea portátil «General en Jefe José Félix Ribas» Sargento primero Yoicar José Brito Prepo, plaza del 397 Grupo misilístico de Defensa Aérea portátil «General en Jefe José Félix Ribas». Sargento primero Pedro Miguel González Escalá, plaza del 398 Grupo misilístico de Defensa Aérea portátil «GD Carlos Luis Castelli». Sargento Mayor de Tercera Andrés Eloy Marín Valladares, plaza del CAC de Formación y Reentrenamiento «Cacique Tiuna». Sargento primero Jesús Martínez Morantes, «honorable tropa profesional» y plaza del 312 Grupo de Caballería Motorizada «GB Juan Pablo Ayala». Sargento primero Bayan Núñez León, «honorable tropa profesional» y plaza del 312 Grupo de Caballería Motorizada «GB Juan Pablo Ayala». Sargento segundo Ramón Martínez Marrón, «honorable tropa profesional» y plaza del 312 Grupo de Caballería Motorizada «GB Juan Pablo Ayala». Sargento segundo José G. Vera Rangel, «honorable tropa profesional» y plaza del 312 Grupo de Caballería Motorizada «GB Juan Pablo Ayala». Sargento primero Adrián Alejandro Robles, «honorable tropa profesional» y plaza del 312 Grupo de Caballería Motorizada «GB Juan Pablo Ayala». Víctor Hernández Palma, alumno y plaza del 312 Grupo de Caballería Motorizada «GB Juan Pablo Ayala». Yoel García García, alumno y plaza del 312 Grupo de Caballería Motorizada «GB Juan Pablo Ayala». Pablo García García, alumno y plaza del 312 Grupo de Caballería Motorizada «GB Juan Pablo Ayala». Soldado José Rafael Suárez Rodríguez, de la tropa alistada y plaza de la 31 Brigada de Infantería Mecanizada «GB Lucas Carvajal». Soldado Yeckezkel Lafore Monges, de la tropa alistada y plaza de la 31 Brigada de Infantería Mecanizada «GB Lucas Carvajal». Carlos Mata Muñoz, alumno y plaza de la 31 Brigada de Infantería Mecanizada «GB Lucas Carvajal». Pedro Garrido Cabello, alumno y plaza de la 31 Brigada de Infantería Mecanizada «GB Lucas Carvajal». Sargento segundo Fabián Enrique Estevez, «honorable tropa profesional» y plaza del Batallón de Apoyo y Servicio del Ceofanb. Sargento mayor de segunda Nervis José Toro Peroza, integrante de la Dirección de Comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional.

OTROS FALLECIDOS

La Milicia venezolana también confirmó la muerte de un uniformado, el sargento primero José Salvador Rodríguez Ramírez, en sus historias de Instagram.

Cabe recordar que hasta la fecha no se ha publicado una cifra oficial del total de fallecidos por los ataques de Estados Unidos. Cuba informó sobre la muerte de 32 de sus oficiales que prestaban apoyo en «tareas de protección y defensa institucional», cuestión que fue confirmada por la Cancillería venezolana en un comunicado.

También se conoció del deceso de Rosa González, una abogada de 78 años, por los ataques en La Guaira.