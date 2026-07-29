Lo que revelaron los satélites europeos sobre la elevación del suelo en zonas de Caracas y La Guaira tras terremotos

El terreno en zonas cercanas a Caracas y La Guaira se elevó hasta 65 centímetros como consecuencia de los terremotos del 24 de junio, según reveló un informe de la Agencia Espacial Europea (ESA) basado en mediciones satelitales.

El desplazamiento del suelo resultó mayor, al que se había estimado en los primeros análisis, tras el doble sismo que sacudió el norte de Venezuela.

Los satélites Sentinel-1, del programa europeo Copernicus, captaron datos de la zona el 18 de junio, antes de los terremotos, y volvieron a hacerlo el 24 y el 25 de junio, ya ocurridos los eventos sísmicos.

Al comparar ambas mediciones, los científicos de la ESA elaboraron un mapa que muestra con precisión la magnitud del desplazamiento de la corteza terrestre en la región.

A diferencia de una cámara convencional, los Sentinel-1 utilizan un radar que envía ondas de radio hacia la superficie terrestre en diagonal. Esas señales viajan a la velocidad de la luz, rebotan en el suelo y regresan al satélite; al medir el tiempo exacto de ese recorrido, los especialistas calculan la distancia con precisión de milímetros.

Cruzando los datos de dos órbitas distintas sobre el mismo punto, la técnica de interferometría genera un mapa de colores —el interferograma— en el que cada franja representa un cambio de distancia entre el satélite y el terreno.

Los propios investigadores de la ESA advirtieron que, como el radar capta movimiento en diagonal y no solo en vertical, sus lecturas deben tratarse como una guía preliminar que necesita complementarse con mediciones hechas en tierra.

PLACA DEL CARIBE Y SUDAMERICANA

Según los informes de la agencia europea, los sismos fueron producto del choque entre la placa del Caribe, que se desplaza hacia el este, y la placa Suramericana, un proceso que ocurre principalmente a lo largo de la falla de San Sebastián, frente a la costa norte de Venezuela, a un ritmo aproximado de 15 milímetros por año.

Los datos del Sentinel-1 confirman además que la mayor parte de la fractura del terreno se produjo en el mar, un hallazgo que respalda advertencias de investigaciones previas sobre la vulnerabilidad sísmica de la zona.

Asimismo, se precisó que solo cinco horas después de ocurridos los terremotos, entró en funcionamiento el Servicio de Mapeo de Emergencias de Copernicus, que utilizó imágenes satelitales para dimensionar el impacto.

Gracias al mecanismo se identificó más de 3.000 edificaciones afectadas y estimó que alrededor de 2,7 millones de personas se encontraban en zonas de potencial afectación, con especial incidencia en el Gran Caracas y La Guaira.

El portugués Nuno Miranda, responsable de la misión Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA), explicó: «Los satélites con radar ofrecen información rápida y valiosa después de desastres naturales. Aunque la vegetación puede afectar algunas mediciones, se corrige con pasadas repetidas en diferentes órbitas».

Los satélites Sentinel-1, parte del programa Copernicus, son una herramienta clave de la observación de la Tierra que demuestra cómo la ciencia espacial puede salvar vidas y ayudar a entender mejor nuestro planeta.