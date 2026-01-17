Venezuela

Lo que podría ocurrir con el mercado cambiario venezolano tras «reseteo» de la economía, según experto

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura

El economista, Asdrúbal Oliveros, afirmó el viernes que el mercado cambiario venezolano va camino a adoptar un «esquema operativo distinto», tras el inicio de un proceso de «reseteo» de la economía del país al inicio de este 2026.

El especialista detalló que la dinámica de las transacciones responderá a las nuevas condiciones políticas y financieras que atraviesa actualmente Venezuela.

«La intervención (cambiaria) operará bajo reglas muy similares a las vigentes durante el período de las licencias otorgadas a empresas petroleras. Los fondos se transfieren desde el BCV a bancos previamente definidos, los cuales canalizan la venta de divisas a sus clientes mediante depósitos en bancos corresponsales en el exterior», explicó en su cuenta de X (Twitter)

Oliveros sostuvo que las entidades bancarias asumirán ahora la responsabilidad directa de auditar y verificar rigurosamente a cada uno de los beneficiarios finales de los recursos.

Asimismo, aclaró que la actuación constante del Banco Central de Venezuela seguirá condicionando el establecimiento del tipo de cambio de referencia para todas las operaciones.

LEA TAMBIÉN: VIDEO: EXCARCELARON A CIUDADANO QUE DENUNCIÓ RETRASO EN SUMINISTRO DE GAS, TENÍA MÁS DE UN AÑO PRESO

El experto interpretó la venta de divisas programada para la siguiente semana como «una medida de intervención extraordinaria o de emergencia» para surtir un mercado desabastecido por casi un mes. «Esta ausencia se reflejó en una depreciación significativa del tipo de cambio y una brecha cambiaria que se salió de control», enfatizó el exdirector de Ecoanalítica.

Además, Oliveros aseguró que el diseño del nuevo esquema cambiario estructural dependerá estrictamente de las «negociaciones entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos».

Según su análisis, esta transformación del sistema responde a una combinación de factores económicos y presiones políticas en el escenario internacional.

