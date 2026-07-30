Lo que expusieron los devastadores terremotos sobre los seguros de vida y bienes en el país, según un asesor legal

Los recientes terremotos que sacudieron a Venezuela no solo dejaron daños materiales, sino que también expusieron una debilidad en la protección financiera de los ciudadanos, ya que la gran mayoría carece de algún tipo de seguro que resguarde su vida, salud o patrimonio, según reveló Yanior Ochoa, presidente de Asesores La Seguridad y de Lo Legal Venezuela.

Así lo advirtió durante una entrevista concedida a Unión Radio, en la cual precisó solo el 6 % de los venezolanos cuenta actualmente con algún contrato de seguro.

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Es por ello, que Ochoa advirtió, sobre la urgencia de fortalecer la cultura preventiva en el país tras los dos terremotos que sacudieron el territorio nacional el pasado 24 de junio.

Sin embargo, el especialista explicó que buena parte de los ciudadanos que sí mantenían pólizas vigentes tenían cláusulas que excluían expresamente los daños derivados de eventos telúricos, una práctica común en el sector debido a que este tipo de fenómenos suele catalogarse como un hecho fortuito y de fuerza mayor que exonera a las aseguradoras de cubrir el riesgo.

No obstante, destacó que la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) reaccionó con celeridad al emitir una circular 24 horas después de los terremotos, mediante la cual ordenó a las empresas del ramo levantar dicha excepción y garantizar cobertura inmediata a los afiliados con pólizas de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM).

«Esto ayuda mucho por todo lo que estamos pasando en Venezuela. Hay coberturas dentro de las pólizas que se contratan de vehículos o de HCM que incluyen la cobertura de terremotos, las cuales no vienen adheridas en la póliza genérica, pero sí se pueden contratar para este tipo de eventos», detalló Ochoa.

RESGUARDO DE BIENES

Sin embargo, el panorama es todavía más crítico para los venezolanos cuando se trata del resguardo de bienes inmuebles.

De acuerdo con las cifras aportadas por el especialista, el nivel de aseguramiento de propiedades en Venezuela se ubica por debajo del 3 %, una cifra que evidencia la ausencia de planes de contingencia para viviendas e instalaciones comerciales frente a catástrofes naturales.

«En el tema de edificaciones estamos en menos del 3 %. No tenemos una población preventiva que use pólizas para asegurar su casa o sus negocios en Venezuela», señaló.

Frente a este escenario, el vocero abogó por construir una estrategia nacional sostenida en tres pilares: la restitución de la confianza del usuario en el sistema asegurador, el fortalecimiento de las relaciones con los proveedores de salud y servicios, y la máxima transparencia operativa por parte de las compañías del sector.

Ochoa insistió, además, en la necesidad de reestructurar los canales de comunicación e intermediación entre las firmas de corretaje y las aseguradoras, con el fin de optimizar los tiempos de respuesta y la mitigación de riesgos ante eventuales catástrofes de gran escala en el futuro.

Para el especialista, los recientes sismos dejaron una lección clara. Sin una cultura preventiva consolidada, la protección financiera de las familias y del patrimonio nacional seguirá siendo la excepción y no la norma.