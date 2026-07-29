Lo que dijo el gobierno sobre el suministro de agua en La Guaira tras terremotos

Las autoridades nacionales aseguraron este miércoles que el suministro de agua «ha sido garantizado» en La Guaira, la entidad más afectada por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio.

Una delegación gubernamental visitó el martes la estación de Bombeo de agua potable Weekend en Guaracarumbo. El despliegue fue encabezado por la vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria.

De acuerdo a medios oficiales, la funcionaria buscó constatar y fortalecen «respuesta integral» en La Guaira. En tal sentido, insistió en que el Ministerio de Atención de Aguas ha coordinado medidas para mantener el suministro y recolección del líquido.

«Aquí estamos desde La Guaira trabajando pueblo y gobierno unidos desde este espacio, desde esta planta de Guaracarumbo, desde este CDI que acabamos de visitar», explicó Iturria.

AGUA A LA GUAIRA

Organismos no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, activaron puntos hídricos en La Guaira. Según las autoridades nacionales, el doble terremoto generó problemas en el suministro y recolección de aguas.

«Este momento estamos en el tema del agua potable, el suministro gratuito de agua potable que ha sido garantizado desde el Ministerio de Atención de las Aguas, independientemente de los efectos tremendos que el doble sismo», acotó.

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Iturria afirmó que las autoridades mantuvieron la distribución de agua en La Guaira a través de cisternas. El suministro se enfocó en los centros de salud y campamentos, además de viviendas y comercios que quedaron en pie.

Hasta el viernes, cuando se publicó el último balance, se contabilizaron 5.546 fallecidos por el doble terremoto, además de cientos de edificios afectados. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.