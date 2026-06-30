Lo que dijo el entrenador de Tsunami sobre la protección que utilizan para el famoso perro rescatista

Tsunami, el famoso perro rescatista, se ha ganado el corazón de los venezolanos por su ayuda en las labores de búsqueda tras los terremotos del 24 de junio.

Sin embargo, su guía y entrenador Jorge Beens señaló que muchas personas se han preocupado por la salud del perro.

«Siento que hay mucha preocupación por las heridas que tenemos los rescatistas, Tsunami también tiene un desgaste en las patitas. Muchos preguntan que si lo protegemos y lo cuidamos y sí. Tsunami siempre entrena entre los escombros y eso le crea un callo óseo», indicó.

LAS PATAS DE TSUNAMI

Además, sostuvo que entiende que en este momento están trabajando en sitios donde hay espinas y vidrios.

«Estamos utilizando este tipo de recursos, son unos adhesivos que se colocan en las patas del perro para agarre y protección. Y lo hemos estado utilizando cada vez que Tsunami entra a los escombros», comentó.

Destacó también que el rescatista canino usa zapatos «en algunos tipos de escenarios, pero no en todos».

Vale mencionar que Tsunami ya ha rescatado a 25 personas entre los escombros de los edificios colapsados tras los terremotos.