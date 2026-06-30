ONU enviará 10.000 bolsas mortuorias a Venezuela en medio de recuperación de cuerpos tras los terremotos

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció un acuerdo con las autoridades de Venezuela para la adquisición de 10.000 bolsas mortuorias en medio de la recuperación de los cuerpos tras los dos terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio.

El coordinador humanitario en Caracas, Gianluca Rampolla, destacó que por el momento no hay una cifra confirmada de desaparecidos, pero la ONU y las autoridades venezolanas han acordado adquirir dicho número bolsas para cadáveres ante la posibilidad de que el balance de muertos continúe aumentando.

«Seguimos operando en un entorno de alto riesgo», destacó Rampolla antes de recordar que desde los dos terremotos iniciales se han registrado unos 500 temblores posteriores, incluido uno de magnitud 5,2 en la madrugada del lunes, mientras una tormenta tropical amenaza con provocar fuertes lluvias a las zonas afectadas.

En este sentido, Caracas confirmó más de 600 «eventos sísmicos» y un número mayor de réplicas, que según expertos son habituales, pero que mantienen en alerta a la población.

Asimismo, se informó que la ONU está preparando tres centros de atención en La Guaira para las familias que perdieron sus hogares. Allí se ofrecerá atención médica, alimentos, agua, saneamiento, protección y apoyo psicosocial.

NÚMERO DE FALLECIDOS – CIFRAS EN AUMENTO

De acuerdo con el último balance ofrecido este lunes, subió a 1.719 la cifra de fallecidos por los terremotos del 24 de junio, según el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez

Destacó que 5.034 personas resultaron heridas, y hay 15.866 damnificados. Además, apuntó que hay 22.619 afectados en los hospitales y puntos de triaje.

Rodríguez agregó que 855 edificios resultaron afectados, 189 sufrieron colapso total y 666 tuvieron colapso parcial o fueron intensamente afectados.