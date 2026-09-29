Lluvias en Mérida afectaron a más de 500 familias y autoridades buscan a un hombre que lo arrastró el agua en Tovar

Cuatro comisiones mixtas de organismos de seguridad y prevención buscan en el municipio Tovar, estado Mérida, a un hombre que fue reportado como desaparecido tras las fuertes lluvias que se registraron en la entidad desde el domingo.

Se trata de José Rafael Velazco, de 43 años, quien habría sido arrastrado por una corriente de agua durante las precipitaciones.

LEA TAMBIÉN: CICPC LANZA SUS RECOMENDACIONES PARA EVITAR SER VÍCTIMA DE SECUESTROS VIRTUALES

Según se informó, Velazco terminó presuntamente arrastrado por la corriente durante horas de la noche.

De momento, se reportó, que las labores de rastreo se concentran en el sector Calle de Piedra, donde los cuerpos de rescate y seguridad mantienen protocolos activos para dar con su paradero lo antes posible.

MÁS DE 500 FAMILIAS AFECTADAS

En tanto, en el municipio Aricagua, las precipitaciones dañaron la vialidad y dejaron incomunicadas a 577 familias de zonas rurales.

Para atenderlas se activó un despliegue aéreo y terrestre desde la Base Aérea Táctica Avanzada, ubicada en el municipio Alberto Adriani, que permitió suministrarles alimentos.

El gobernador de Mérida, Arnaldo Sánchez, informó que las labores son ejecutadas por una comisión técnica. La misma está conformada por la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) y Protección Civil. Con colaboración también del Ministerio de Alimentación y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Agregó que se enviarán repuestos y equipos para reparar la maquinaria pesada destinada a despejar las vías afectadas.

Por su parte, la secretaria para el Desarrollo de la Alimentación de la Gobernación, Kenia Hernández, precisó que entre las comunidades incomunicadas están El Cañadón, Santa Cruz del Quemado y San José de las Tendidas.

De forma complementaria, se informó, que la alcaldía de la jurisdicción coordina la distribución terrestre de insumos alimenticios en los sectores Mocomboquito, Platanical, Mucuchapi y Caparo.