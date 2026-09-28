Cicpc lanza sus recomendaciones para evitar ser víctima de secuestros virtuales

El secuestro virtual ha encendido las alarmas entre las autoridades policiales. Ante el aumento de casos, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), brindó varios consejos a la ciudadanía.

Rico hizo una publicación en Instagram en donde detalla en qué consistía este modus operandi. «El secuestro virtual es donde los delincuentes simulan tener a un familiar retenido para exigir dinero de inmediato», dijo.

Desde el Cicpc insisten en la necesidad de «mantener la alerta» y «no caer en estas redes de manipulación». En tal sentido, Rico brindó una serie de «recomendaciones clave» para evitar ser una nueva víctima.

«No acepte ningún tipo de llamadas de números internacionales que le soliciten un servicio, pídales que lo hagan de un número nacional y si desconfía, que se apersone hasta su comercio», dijo Rico, en primer lugar.

RICO PIDE «CALMA»

El comisario sostuvo que los ciudadanos deben «mantener la calma» en estos casos. «No te dejes llevar por el pánico, los gritos o las amenazas», dijo Rico, quien agregó que los criminales «dicen que te están observando desde lejos».

De igual forma, Rico instó a no dar información, incluyendo nombres de familiares, direcciones o daños personales. Si vas a un encuentro pautado, se puede enviar la ubicación GPS a tiempo real de forma preventiva.

«Al llegar al lugar pautado te hacen creer que estás en una zona de seguridad y para verificar tu identidad te piden contactar a algún familiar. Si esto sucede, cuelgue la llamada y retírese de inmediato», agregó Rico.

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Otros consejos son crear una clave familiar (una palabra secreta para verificar en caso de emergencias reales) y no pagar la extorsión «bajo ninguna circunstancia». Si crees que fuiste víctima, comunícate de inmediato con un familiar.

Rico instó a las víctimas de este delito a «no guardar silencio» y presentaron una denuncia ante las autoridades. «Contamos con personal capacitado para brindarte atención e investigación», concluyó.

Las autoridades han confirmado varios casos de secuestro virtual en los últimos meses. Este mismo lunes, un equipo de veterinarios fue víctima de este modus operandi en las adyacencias de El Tigre, estado Anzoátegui.