¿Llegarán dólares en efectivo al país o habrá cupos para la compra? Lo que reveló Ecoanalítica

En las últimas semanas han circulado rumores sobre posibles límites o cupos para la compra de dólares por parte de personas naturales. Sin embargo, el economista Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica aseguró que autoridades del país evaluaron esa opción pero terminaron descartándola.

«No esperamos la imposición de cupos generalizados ni restricciones cuantitativas a las compras de divisas», aseguró Grisanti en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

Asimismo, destacó otras medidas que estarán avanzando para la reapertura de la economía. «Lo que sí parece estar avanzando es algo mucho más importante: la autorización por parte de las autoridades estadounidenses para el envío de remesas de efectivo en dólares hacia Venezuela».

🇻🇪 No vienen cupos. Lo que está por llegar es efectivo. En las últimas semanas han circulado rumores sobre posibles límites o cupos para la compra de divisas por parte de personas naturales. De la información que manejamos en @ecoanalitica, esa opción fue evaluada y descartada.… — Alejandro Grisanti (@agrisanti) June 17, 2026

«Esto ocurre en un momento en el que el país enfrenta una escasez creciente de efectivo. Entre el deterioro natural de los billetes, la exportación de efectivo para su bancarización en el exterior y el incentivo que genera el Impuesto Grandes Transacciones Financieras (IGTF) para mantener dólares bajo el colchón, la cantidad de efectivo circulando en la economía venezolana se ha venido reduciendo de forma importante», asentó.

«Una primera remesa, aunque todavía modesta, se espera para el mes de junio, la cual comenzaría a aliviar parcialmente esta situación», concluyó el experto.