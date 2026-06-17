Inició el pago del «ingreso integral» para los jubilados, este es el monto

El gobierno nacional comenzó a entregar este miércoles el «ingreso integral» a los jubilados de la administración pública por la plataforma patria, de acuerdo a reportes en redes sociales.

La cuenta Canal Patria Digital informó en Telegram sobre el depósito de este ingreso. También precisó que tiene un monto de 78.071 bolívares, equivalente a 130,98 dólares, de acuerdo a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

«Monedero Patria: Crédito por Bs. 78.071 por concepto Ingreso Integral de los trabajadores de junio de 2026», indica el mensaje de texto que llegó a los beneficiarios.

El ingreso comenzó a llegar a las cuentas de los jubilados desde este miércoles. Como es costumbre, el sistema Patria primero suele depositar a los trabajadores activos y, por último, a los pensionados.

CÓMO RETIRAR EL INGRESO

El dinero suele irse depositando progresivamente y los bonos tardar varios días en verse reflejados en la plataforma. Igualmente, debería llegar un mensaje de texto del número 3532 o una notificación cuando un bono ya esté disponible en el sistema Patria.

Gremios y sindicatos han protagonizado varias protestas en los últimos meses para exigir mejoras salariales. En numerosas ocasiones han manifestado su rechazo a que su trabajo sea remunerado en bonos.

En medio de este escenario, presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un ajuste «responsable» para el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, y fijó el ingreso mínimo integral en 240 dólares. Sin embargo, no se trató de una mejora salarial.