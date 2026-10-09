Llaman a familiares de 22 víctimas que fueron reconocidas por Senamecf tras los terremotos del 24Jun

Las autoridades anunciaron este viernes la identificación de más de 20 personas que fallecieron en los devastadores terremotos del 24 de junio, los cuales dejaron miles de fallecidos y cientos de edificios afectados, especialmente en la Región Capital.

El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) informó de las identificaciones de 22 cadáveres. En tal sentido, publicó un listado con los nombres, apellidos y cédulas de identidad de los fallecidos.

«Se hace un llamado a los familiares y conocidos de las personas que aparecen en el listado adjunto, correspondientes a víctimas del sismo ocurrido el pasado 24 de junio», indicó el Senamecf en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Los familiares se tendrán que desplazar hasta la sede del Senamecf, en la morgue de Bello Monte, en Caracas. El horario de atención se extiende de 8:30 de la mañana y a las 2 de la tarde, entre lunes y viernes.

LISTADO DE FALLECIDOS:

Bertha Omaira Hernández Díaz – C.I.: V-6487718

Nelson Enrique Martínez Batatina – C.I.: V-11664482

Wilmer Humberto Pérez Moreno – C.I.: V-13483998

Ana Consuelo García de Díaz – C.I.: V-996073

Eldris del Valle Castro Díaz – C.I.: V-15545803

Douglas Rafael Paredes – C.I.: V-10823630

Oswaldo José Rodríguez Rivas – C.I.: V-26942505

Luis Enrique Marín León – C.I.: V-4119945

Rafael Enrique Estrada Paris – C.I.: V-5527766

Santos Cuadro de Navas – C.I.: V-23529548

Eylyn Yulieth Figueroa Campos – C.I.: V-34055499

Jermayn Jose Morey Sánchez – C.I.: V-26717803

Misael David León Mayora – C.I.: V-33930856

Víctor Antonio Díaz – C.I.: V-12888291

Jose Tomás Escalona – C.I.: V-5946585

Viskleidy Nasareth Villalta Rada – C.I.: V-36546061

Claritza Caicedo Graterol – C.I.: V-4576429

Víctor Manuel Camacho Navarro – C.I.: V-6499057

Alba Isabel Boullon Castillo – C.I.: V-6847381

Elizabeth Gabriela Urbano Ochoa – C.I.: V-32770513

Víctor Julio Herrera Gutiérrez – C.I.: V-17619879

Ángel Josue Ladera Moreno – C.I.: V-36346135

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN

El Senamecf explicó que la identificación se logró gracias a «estudios de necrodactilia, odontología y antropología». Igualmente, aclaró que «se debe corroborar con sus entrevistas, fotos y demás informaciones suministradas».

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Los cuerpos están ubicados en el Cementerio La Esperanza, en donde fueron enterradas personas no identificadas. «Al contar con identificación científica, requerimos que los familiares se acerquen a nuestra sede para realizar el cruce de datos», agregó.

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Hasta el 24 de agosto, cuando se publicó el último balance, se contabilizaron 6.500 fallecidos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. A esto se sumaron cientos de edificios afectados y miles de damnificados.