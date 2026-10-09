Llaman a familiares de 22 víctimas que fueron reconocidas por Senamecf tras los terremotos del 24Jun

Las autoridades anunciaron este viernes la identificación de más de 20 personas que fallecieron en los devastadores terremotos del 24 de junio, los cuales dejaron miles de fallecidos y cientos de edificios afectados, especialmente en la Región Capital.
El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) informó de las identificaciones de 22 cadáveres. En tal sentido, publicó un listado con los nombres, apellidos y cédulas de identidad de los fallecidos.
«Se hace un llamado a los familiares y conocidos de las personas que aparecen en el listado adjunto, correspondientes a víctimas del sismo ocurrido el pasado 24 de junio», indicó el Senamecf en un comunicado difundido en sus redes sociales.
Los familiares se tendrán que desplazar hasta la sede del Senamecf, en la morgue de Bello Monte, en Caracas. El horario de atención se extiende de 8:30 de la mañana y a las 2 de la tarde, entre lunes y viernes.
LISTADO DE FALLECIDOS:
Bertha Omaira Hernández Díaz – C.I.: V-6487718
Nelson Enrique Martínez Batatina – C.I.: V-11664482
Wilmer Humberto Pérez Moreno – C.I.: V-13483998
Ana Consuelo García de Díaz – C.I.: V-996073
Eldris del Valle Castro Díaz – C.I.: V-15545803
Douglas Rafael Paredes – C.I.: V-10823630
Oswaldo José Rodríguez Rivas – C.I.: V-26942505
Luis Enrique Marín León – C.I.: V-4119945
Rafael Enrique Estrada Paris – C.I.: V-5527766
Santos Cuadro de Navas – C.I.: V-23529548
Eylyn Yulieth Figueroa Campos – C.I.: V-34055499
Jermayn Jose Morey Sánchez – C.I.: V-26717803
Misael David León Mayora – C.I.: V-33930856
Víctor Antonio Díaz – C.I.: V-12888291
Jose Tomás Escalona – C.I.: V-5946585
Viskleidy Nasareth Villalta Rada – C.I.: V-36546061
Claritza Caicedo Graterol – C.I.: V-4576429
Víctor Manuel Camacho Navarro – C.I.: V-6499057
Alba Isabel Boullon Castillo – C.I.: V-6847381
Elizabeth Gabriela Urbano Ochoa – C.I.: V-32770513
Víctor Julio Herrera Gutiérrez – C.I.: V-17619879
Ángel Josue Ladera Moreno – C.I.: V-36346135
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN
El Senamecf explicó que la identificación se logró gracias a «estudios de necrodactilia, odontología y antropología». Igualmente, aclaró que «se debe corroborar con sus entrevistas, fotos y demás informaciones suministradas».
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Los cuerpos están ubicados en el Cementerio La Esperanza, en donde fueron enterradas personas no identificadas. «Al contar con identificación científica, requerimos que los familiares se acerquen a nuestra sede para realizar el cruce de datos», agregó.
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Hasta el 24 de agosto, cuando se publicó el último balance, se contabilizaron 6.500 fallecidos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. A esto se sumaron cientos de edificios afectados y miles de damnificados.