El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, defendió este lunes la decisión del gobierno nacional de «levantar las medidas administrativas» contra varios portales de noticias y medios de comunicación.

Cabello encabezó esta tarde la rueda de prensa de la tolda roja. Tras ser consultado sobre la reciente medida de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, aseguró que desde el PSUV «aplaudimos la libertad de expresión».

«Si alguien tiene garantía de libertad de expresión es la oposición en Venezuela, pero a ellos no les conviene. Cómo hemos descubierto trampas, mentiras y robos de ellos gracias a la libertad de expresión», dijo Cabello.

Igualmente, Cabello consideró que algunos medios «corrompieron la figura de la libertad de expresión» «Ellos quieren monopolizar la libertad de expresión en los medios. Dudo que haya un país donde haya más libertad de expresión», acotó.

CABELLO SOBRE EL DIÁLOGO

El también ministro de Interior y Justicia mencionó el diálogo entre el gobierno y la Asamblea Nacional de 2015. Desde un principio, defendió la propuesta de una reforma judicial y celebró que la oposición «se sume a una propuesta que hizo el chavismo».

«No hay ningún diálogo que nos van a vencer a nosotros. Nosotros somos los campeones mundiales del diálogo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos argumentos y cuando uno tiene argumentos se defiende dónde sea», agregó Cabello.

Por otra parte, anunció una marcha oficialista para el próximo miércoles, 7 de octubre. «Es el aniversario del gran triunfo de nuestro comandante (Hugo Chávez) en las elecciones (presidenciales) de 2012», explicó.

Cabello envió un mensaje aquellos ciudadanos que «eran en algún momento la oposición» y ahora «están confundidos». «No entienden qué pasa ahí internamente entre ellos. Vénganse con el chavismo que aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos», añadió.