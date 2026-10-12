«Ley de Consensos Laborales y Sociales», la propuesta de Jorge Roig a la crisis entre gobierno, empresas y trabajadores

Jorge Roig, integrante del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reveló el domingo que se evalúan distintas alternativas a una reforma integral de la Ley del Trabajo y se estaría cerca de alcanzar un acuerdo.

Roig concedió una entrevista a Venevisión en donde abordó el diálogo tripartito entre gobierno, empresas y trabajadores. El empresario reconoció que la situación actual es inviable para todas las partes.

«Estamos todos de acuerdo que el sistema laboral actual no está funcionando, ni le da mayor ingreso a los trabajadores, ni le da seguridad ni certidumbre a los empleadores y el gobierno tiene un paquete con ocho millones (de personas) que no puede aumentarle el salario», dijo Roig.

A pesar de este escenario, Roig confesó que las condiciones políticas dificultan una reforma de la Ley del Trabajo. En ese sentido, las propuestas apuntan a una «Ley de Consensos Laborales y Sociales» que permita brindar soluciones temporales.

«Es algo en lo que los tres sectores sociales vamos a estar de acuerdo para construir momentáneamente, temporalmente y, a lo mejor, opcionalmente, una alternativa para el trabajo», acotó Roig.

ROIG SOBRE LOS BONOS

El empresario subrayó que para el Estado es imposible incrementar los salarios en la nómina pública. Ante un escenario de estas características, precisó que los ingresos han pasado, en su mayoría, hacia un esquema de bonificaciones.

«Yo no satanizaría los bonos, tampoco los bendigo. Han sido la única solución para que el trabajador hoy tenga un poquito más de dinero en el bolsillo», dijo Roig. Igualmente, sostuvo que el objetivo debe ser la recuperación progresiva del salario.

Roig consideró que se requiere de una revisión profunda del cálculo de las prestaciones sociales y los pasivos acumulados, a la vez que destacó la disposición del sector privado, gobierno y los sindicatos.