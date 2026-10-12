Anuncian la llegada de equipos y repuestos para el SEN, esperan recuperar el sistema a «mediano plazo»

El gobierno nacional anunció la llegada de equipos y repuestos para las plantas termoeléctricas del país, con el objetivo de hacer frente a la crisis que azota la mayor parte del territorio y fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

El Ministerio de Comunicación e Información brindó detalles sobre la llegada de los equipos. Precisó que estas obras en el SEN se lograron «gracias a las alianzas con el sector privado y el esfuerzo de los ingenieros venezolanos».

«Estamos verificando, chequeando cada señal, cada equipo, realizando mantenimiento y ajustes para dejarlo en condiciones operacionales», dijeron los responsables de las obras en el SEN.

Según a la cartera de Comunicación, «poco a poco» se han ido reactivando instalaciones del SEN para «generar megavatios». «Labor que cumplen empresas privadas venezolanas junto a los trabajadores», agregó.

OBRAS EN EL SEN

Las autoridades aseguraron que las obras en el SEN se realizan durante las 24 horas del día, con turnos que se extienden hasta por 12 horas. El objetivo es «recuperar en el mediano plazo el sector eléctrico».

«Confíen en nosotros porque nosotros somos garantes del SEN, estamos enfocados, comprometidos y hasta enamorados de lo que es el sistema eléctrico y su buen funcionamiento, su buen servicio», acotaron los trabajadores.

El gobierno nacional responsabilizó a las «sanciones ilegales de Estados Unidos» por el estado del SEN. Además, afirmó que el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio afectó 800 megavatios, de los que 600 ya fueron recuperados.

La maquinaria llegó al país en medio de la severa crisis eléctrica que azota la mayor parte de las regiones, en donde los cortes de servicio y las fluctuaciones afectan diariamente a millones de venezolanos.