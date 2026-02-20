Ley de Amnistía es aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional aprobó este jueves el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática y dio su visto bueno al Artículo 7, por el que fue postergada la sesión de la semana pasada.

Pasadas las 6 de la tarde, los diputados comenzaron la sesión ordinaria del Parlamento con un único objetivo: concluir la segunda discusión de la ley. Tras un debate que se extendió por unas dos horas, aprobaron por unanimidad la legislación.

ARTÍCULO 7

Los diputados difirieron el pasado jueves el debate del Artículo 7, que establece los delitos excluidos por la ley. El problema surgió por el hecho de que la ley pide al solicitante de Amnistía a ponerse «a derecho» de las autoridades.

Tras una semana de debates al respecto, los diputados aprobaron unánimemente el Artículo 7, pero con una modificación. Ahora cuando una persona esté fuera del país podrá elegir a un abogado para que lo represente ante el tribunal.

«Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley, y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente a los fines del otorgamiento de la amnistía», indica el Artículo 7.

ARTÍCULOS MODIFICADOS

Diversos artículos presentaron modificaciones. Uno de los aspectos más importantes fue la inclusión de nuevos períodos de amnistía en el Artículo 8, aunque se excluye explícitamente a aquellos procesados por el «delito de rebelión militar».

El Artículo 9 ratificó que delitos como homicidio, narcotráfico y corrupción serán excluidos de la Ley de Amnistía. Sin embargo, excluye a quienes puedan ser procesados por «promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial» del país.

Por otra parte, los parlamentarios también incorporaron el Artículo 16, el cual establece que quienes reincidan podrán ser procesados nuevamente por la legislación ordinaria.

LEY CONTRA EL ODIO

Parlamentarios opositores insistieron en la necesidad de derogar la Ley contra el Odio por la Convivencia Democrática. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, confirmó que evalúan la modificación de la legislación.

«El programa de Convivencia y Paz está evaluando el alcance de esa ley. Es muy probable que esa ley venga a reforma en esta Asamblea Nacional, pero también es verdad que hubo situaciones de mala utilización de la ley», acotó Rodríguez.

Después de que la Ley de Amnistía fue aprobada por los parlamentarios, ahora será revisada y autorizada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y pasará a las manos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para la firma final.