Las razones que estarían llevando a las empresas a migrar a «la informalidad», según Fedecámaras

Debido a la gran carga de impuestos que deben enfrentar las empresas, estas se están viendo obligadas a migrar al sector informal. La advertencia la hizo Tiziana Polesel, primera vicepresidenta de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras).

La advertencia de Polesel ocurrió en el marco de la 56° Asamblea Anual de Consecomercio, realizada en el estado Lara.

Polesel apuntó que, sumado a la carga de impuestos, se suma la baja rentabilidad. “En el país persiste una excesiva carga tributaria que asfixia la operatividad de las empresas y las induce a tomar el camino informal” expresó, según reseña el diario El Impulso.

“Cuando una empresa detecta que no tiene rentabilidad luego de cumplir con todas sus obligaciones de pago, surge la tentación de migrar parte de su operación a la informalidad”, insistió la prmera vicepresidenta de Fedecámaras.

Argumentó la directiva que se trata de una medida de subsistencia que no deja otro camino. “El empresario, por naturaleza, no quiere la informalidad. Si el comerciante se va a la informalidad no es porque quiere, sino porque no le queda otro remedio para mantener la empresa funcionando”, enfatizó.

¿QUÉ HACER?

La dirigente gremial instó a que el Estado aborde cuanto antes el tema de reducir la presión fiscal, porque Venezuela registra una de las tasas tributarias más altas de la región y del mundo. Incluso dijo que llega a duplicar la carga impositiva de otros países vecinos.‎‎

Propuso que el sistema tributario actual debe revisarse bajo tres grandes dimensiones: nacionales, estatales y municipales.‎‎

Finalmente, hizo un llamado a trabajar en conjunto entre los entes fiscales, las instancias de gobierno y las cámaras empresariales. Esto con el objetivo principal de revisar los esquemas actuales para caminar hacia una tributación “racional”.

La dirigente empresarial urgió al Estado venezolano a verificar y reducir la presión fiscal como tema prioritario, tanto en lo referente a impuestos municipales, como regionales y estadales.

En Venezuela, la carga tributaria consolidada para las empresas formales se ubica entre el 60% y el 80% de sus ingresos brutos, dependiendo del sector económico.

TRIBUTOS NACIONALES (SENIAT)

Impuesto Sobre la Renta (ISLR): Aplica una tarifa progresiva que alcanza hasta el 34% sobre las utilidades netas para las sociedades mercantiles generales.

Impuesto al Valor Agregado (IVA): Posee una alícuota general del 16%. Las empresas actúan adicionalmente como agentes de retención en la mayoría de sus transacciones comerciales.

Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF): Grava con un 3% los pagos realizados en divisas o criptomonedas distintas al bolívar dentro del sistema bancario formal o directamente a Contribuyentes Especiales.

Impuesto a los Grandes Patrimonios (IGP): Dirigido a empresas con patrimonios calificados como especiales, gravando el valor neto de sus activos fijos.

TRIBUTOS MUNICIPALES Y ESTADALES

Impuesto a las Actividades Económicas (IAE / Patente Municipal): Es uno de los más gravosos, calculándose directamente sobre los ingresos brutos (no sobre ganancias) con tasas fijadas por cada alcaldía según el rubro.

Tasas por Servicios Públicos: Pagos locales obligatorios de alto impacto mensual como el aseo urbano comercial, derecho de frente (inmuebles), espectáculos públicos y patentes de publicidad.

Timbres Fiscales: Tasas estadales requeridas para la tramitación de permisos, licencias e instrumentos jurídicos.

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES

Las empresas con nóminas activas deben costear fondos especiales calculados de la siguiente forma:

Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI): Aporte de entre 0.5% y 2% de los ingresos brutos anuales para empresas que superen ciertos umbrales de facturación.

Fondo Nacional del Deporte: Aporte del 1% sobre la utilidad neta anual cuando esta supere las 20,000 Unidades Tributarias.

Ley Orgánica de Drogas (LOD): Aporte del 1% de la utilidad neta para empresas con 50 o más trabajadores.

Aportes de Seguridad Social: Pagos mensuales obligatorios destinados al IVSS (Seguro Social), INCES (capacitación laboral) y FAOV (vivienda y hábitat).