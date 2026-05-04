Aumento del ingreso mínimo integral ‘es un paso’ al crecimiento económico, dice Fedecámaras

La vicepresidenta de Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras), Tiziana Polesel, consideró positivo el incremento del ingreso mínimo integral, aunque reconoció que «queda mucho por hacer».

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el pasado jueves el aumento del ingreso hasta los 240 dólares. Unos días después, Polesel afirmó que es una medida necesaria para conseguir crecimiento económico en todos los sectores.

«Creo que es un paso, pero queda mucho por hacer», expuso Polesel en una entrevista en el programa 2+2. En tal sentido, instó a tomar más medidas para crear nuevos empleos y conseguir «un ingreso que tenga la dignidad que los trabajadores requieren».

Polesel añadió que las empresas agrupadas en Fedecámaras estaban expectantes al anuncio para ajustar los pagos a sus trabajadores. Previamente, otras compañías hicieron ajustes en sus nóminas.

«En el bloque de los empleos que ganan menos ya se observaba un monto superior a este, pero en promedio. Eso quiere decir que puede haber todavía empresas que estén por debajo de eso, pero eran empresas que nos manifestaban que estaban esperando las características de los anuncios», agregó Polesel.

POLESEL PIDE REFORMAS

Aunque la gremialista apoyó el incremento, afirmó que se tienen que dar una serie de reformas. Por tanto, insistió en que los ingresos de los trabajadores mejorarán «cuando estemos realmente en crecimiento».

Polesel afirmó que el país se encuentra en una fase de recuperación. Ante este escenario, consideró que se deben hacer reformas en materia fiscal, una «modernización» de la Ley del Trabajo y mejoras en la seguridad jurídica.

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El incremento del ingreso se enfocó en las bonificaciones, mientras que el salario mínimo permanece en 130 bolívares. Gremios y sindicatos exigen que las mejoras se enfoquen en material salarial y condiciones laborales.