Las cifras que reveló Delcy Rodríguez sobre la rehabilitación de viviendas a cuatro meses de los terremotos y su aspiración para Año Nuevo

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que aspira que todos los venezolanos afectados por los terremotos reciban el Año Nuevo con una solución habitacional.

«Estamos entregando 26 edificios reparados en este sector. Hoy estamos entregando 1.081 viviendas reparadas para que las familias estén nuevamente en un lugar seguro y puedan seguir compartiendo en su vivienda. Se benefician 3.549 personas, pero al mismo tiempo vamos trabajando también para atender a las personas que están en los campamentos transitorios, que nosotros podamos darles un hogar», dijo Rodríguez desde la parroquia El Recreo.

Asimismo, Delcy Rodríguez acotó que ya están sacando a la gente de los campamentos. «Mi aspiración es que Año Nuevo lo reciban en una vivienda nueva o comprada, financiada por el gobierno, o una unidad transitoria unifamiliar que se ha facilitado para que las personas tengan su privacidad, es mi aspiración que cada familia pueda recibir el año con una solución habitacional», añadió.

🚨#ÚltimaHora | Presidenta Delcy Rodríguez encabeza la entrega de 1.081 viviendas rehabilitadas y espacios urbanos en Colinas de Los Caobos, en Caracas, en el marco del Plan Venezuela Renace. Durante la jornada, anunció financiamiento directo a 91 juntas de condominio para atender impermeabilizaciones, fachadas y servicios comunes, reafirmando el compromiso del Gobierno con la recuperación habitacional tras los eventos sísmicos y la atención prioritaria a las familias afectadas. #Globovisión #Política — Globovisión (@globovision) October 23, 2026

De igual forma, anunció que darán el financiamiento a 91 juntas de condominio.

Por otra parte, Jacqueline Faría, presidenta de la misión Venezuela Renace, anunció que ya han recuperado 21.000 viviendas tras los terremotos. Finalmente, dijo que hasta ahora han entregado 3.503 casas a las personas que lo han perdido todo.