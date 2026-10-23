EN VIDEO: Recuperaron el cuerpo de un piloto entre los restos de un edificio en La Guaira a cuatro meses de los terremotos

Durante la madrugada de este viernes rescatistas lograron recuperar el cuerpo del piloto comercial Gustavo Riascos, quien estaba en el piso 2 de la torre B de Residencias Caribe en Caraballeda en el momento de los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

«Tres grupos de rescate siguen trabajando en ese lugar para dar con los cuerpos de las personas que fallecieron durante el doblete sísmico del 24 de junio», indicó.

Los voluntarios siguen ayudando a los familiares que aun después de cuatro meses de la tragedia la reportera Maryorin Méndez en una publicación hecha en sus redes sociales.

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En este sentido, le envió un mensaje de fuerza a la familia del piloto. «Mis más sinceras condolencias a la familia de Gustavo», indicó.

Desde hace meses su esposa Angie Sojo Andrade lo buscaba sin descanso entre los restos. Ambos vivían junto con su hija en el apartamento 205 de la torre B.

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El día del terremoto, Sojo iba de regreso a casa con su hija. Había hablado con su esposo poco antes de que el movimiento los sorprendiera en la vía.

Las labores de rescates de los cuerpos en dicho edificio han avanzado con lentitud debido a la profundidad y la inestabilidad de la estructura.