La verdad sobre el video viral de supuesto rescate de una familia en La Guaira a 11 días de los terremotos

En las últimas horas se hizo viral un video de un supuesto rescate de una familia quienes se encontraban bajo los escombros de un edificio derrumbado desde el pasado 24 de junio por los fuertes terremotos.

Sin embargo, el periodista Román Camacho aseguró que dicho video es viejo y no se han registrado nuevos rescates en las estructuras colapsadas de la OPP de Caribe, en el sector Tanaguarena, estado La Guaira.

«En la OPPE 26, 22 y 33 solo rescataron a una adolescente en estado crítico de salud, se desconoce su estado actual. El video del rescate de tres personas era viejo», dijo.

Sin embargo, aseguró que «la esperanza es lo último que se pierde, aún continúan buscando señales de vida».

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En el video que se viralizó se observa como un grupo de voluntarios y rescatistas habrían logrado ubicar a estas personas gracias a la alerta temprana de los equipos caninos y sensores sísmicos que detectaron señales de vida en los niveles inferiores de la edificación afectada por el reciente sismo.

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Al sitio arribaron paramédicos y bomberos quienes habrían estabilizado en el sitio a los sobrevivientes antes de trasladarlos de emergencia a centros asistenciales bajo un estricto protocolo de trauma y deshidratación severa.

Entre los rescatados estarían dos niños y una mujer. Aunque el video es viejo, se desconoce en qué condición estarían actualmente.