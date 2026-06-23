La sorpresiva propuesta de Arias Cárdenas a Delcy Rodríguez respecto a María Corina Machado

El político oficialista Francisco Arias Cárdenas, exgobernador del estado Zulia, propuso a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, establecer «conversaciones» con María Corina Machado, líder de la oposición venezolana.

Arias hizo una publicación en sus redes sociales en la que envió un mensaje a la presidenta encargada. Para el exgobernador, Delcy Rodríguez debería usar su «autoridad» y convocar a Machado para «conversar y construir un acuerdo por la dignidad y la soberanía nacional».

«Que gobierno y oposición toda pudiéramos someter ese acuerdo, alternativo al de Marco Rubio (secretario de Estado de Estados Unidos), pero con impronta venezolana, al respaldo de todo el pueblo nuestro», dijo Arias.

El político consideró que este acuerdo se puede alcanzar «con la fuerza del pueblo», además del apoyo de los gobiernos de Colombia, Brasil y México. «Si se lograra, pudiéramos compartirlo con el propio presidente (Donald) Trump», acotó.

ARIAS PIDE «PASO Y FECHAS»

Una vez llamó a una reunión entre Machado y Rodríguez, Arias consideró que se debe avanzar hacia un acuerdo. Estas conversaciones, según su análisis, deben priorizar a Venezuela y evitar que Trump tenga la última palabra sobre el futuro del país.

«Pasos, fechas, plazos ‘hechos en Venezuela’, y no esperando todos un beneplácito de Trump, quien debe ser aliado y no padre ‘venático’ para la patria de Bolívar», concluyó Arias, quien compartió el mensaje tanto en Instagram como en X (Twitter).

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Hasta el momento, ni Machado ni Rodríguez han respondido a la propuesta de Arias de establecer conversaciones. Voceros oficialistas u opositores tampoco se han pronunciado al respecto.

La Plataforma Unitaria Democrática publicó a finales de mayo el Acuerdo de Panamá, en el que propuso una negociación y un «gran acuerdo nacional» para alcanzar la transición. Machado se haría cargo de liderar estos diálogos.