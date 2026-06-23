El balance económico que dio Delcy Rodríguez: Crecimiento, nuevas marcas y empleos en el país

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró este martes que la economía del país «está en crecimiento», a la vez que destacó el aparente aumento del consumo, la aparición de nuevas marcas y la creación de empleo.

Rodríguez brindó un breve discurso en el segundo Congreso Mundial de Retailers 2026, desde Caracas. Acompañada por su gabinete económico, la mandataria encargada afirmó que la economía está en «franca recuperación».

«Quería compartir lo que es una economía que está en crecimiento. Ya la Cepal proyecta un crecimiento del 6,5% para este año. Nosotros venimos recuperándonos del primer trimestre donde el crecimiento fue del 2,1% producto del bloqueo naval», señaló Rodríguez.

De igual forma, Rodríguez indicó que las políticas públicas de su gobierno han avanzado y el gabinete económico busca continuar el crecimiento. «Esa recuperación tiene que servir para la felicidad social de nuestro pueblo», apuntó.

HABLÓ DEL CONSUMO

Por otra parte, Delcy Rodríguez señaló que el consumo real de los ciudadanos aumentó en un 28% respecto al año anterior. A esto se suma un incremento de empleos en el sector de distribución comercial.

«En este sector vemos, también, cómo ha venido creciendo el registro de los nuevos comercios en 147%, las nuevas marcas en un 49%, y hoy Venezuela tiene 1.600 supermercados y 73 hipermercados y una red de 6.000 farmacias», dijo Rodríguez.

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La mandataria encargada sostuvo que las redes de distribución moviliza la cantidad de productos necesaria para la ciudadanía. «En su conjunto permiten el abastecimiento tanto de alimentos como de medicamentos», agregó.

Las declaraciones de Rodríguez se dieron luego del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Desde entonces, ha mantenido reuniones con altos funcionarios de la Casa Blanca y de distintas empresas internacionales.