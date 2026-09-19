La presidenta de la AN en 2015, Dinorah Figuera, se reunió este sábado 19 de septiembre con los familiares de detenidos y representantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), a quienes admitió que la situación de estos no forma parte de la agenda inicial de diálogo con la delegación del gobierno.

No obstante, de acuerdo con una publicación del Comité, la líder opositora se comprometió «a incluir el tema dentro de las discusiones políticas».

📣 REUNIÓN | Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional 2015, junto a la comisión opositora que participa en las conversaciones sobre el futuro del país, se reunió hoy #19Sep con familiares de presos políticos y representantes del Comité por la Libertad de los Presos… pic.twitter.com/pPCuOEk91o — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) September 19, 2026

Durante la cita, Figuera aseguró que los relatos escuchados muestran una realidad «más dantesca» de la que reportan los medios de comunicación. En este sentido, sostuvo que la mesa de diálogo representa, «hoy, el único canal para abrir un camino de justicia».

La dirigente denunció faltas al debido proceso, la existencia de boletas de excarcelación sin ejecutar y la ausencia de visibilidad que sufren las mujeres presas políticas. Sobre las liberaciones, recalcó: «No es que salgan unos pocos, deben salir todos».

Figuera insistió en que esta causa forma parte de un «proceso de lucha» y afirmó que defender la Constitución, los derechos humanos y la dignidad orienta su trabajo. A la vez, agradeció a las familias por «alimentar esta mesa de sensibilidad», con la que busca recuperar la institucionalidad en el país.

Finalmente, Clippve anunció que «no será la primera reunión» que Dinorah Figuera sostendrá con los familiares, pues harán seguimiento de casos, en especial, aquellos que sufren patologías graves.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos sostiene que las excarcelaciones anunciadas tras la primera ronda de negociaciones no fueron suficientes ni parejas. El proceso abarcó a 131 personas, pero la organización considera que la selección no atendió criterios claros.

Por su parte, agrupaciones no gubernamentales han logrado confirmar de manera independiente poco más de 80 de esos casos hasta el momento.