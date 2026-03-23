La respuesta del SNTP frente a la «pretensión» de crear un «registro obligatorio» de medios digitales

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), rechazó la supuesta pretensión de la administración de Delcy Rodríguez de crear un «registro obligatorio» para los medios digitales, asegurando que esta medida buscaría seguir expandiendo el control comunicacional que ha ejercido el gobierno durante los últimos años.

«Exigir un registro obligatorio a medios digitales no responde a ninguna necesidad técnica, sino a una lógica de control», aseguró el gremio en una publicación realizada en redes sociales que responde a lo dicho por Indira Urbaneja, quien es miembro del Programa para la Convivencia y la Paz, instalada en enero de 2026.

Para el SNTP este tipo de registros atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la libre información.

«En internet, donde no hay limitación de espectro, imponer registros o autorizaciones equivale a restringir quién puede ejercer la libertad de expresión. Los medios digitales no deben estar sujetos a estos procedimientos. Lo que corresponde es responsabilidad posterior, con garantías y debido proceso», explica el mensaje.

Asimismo, recordaron que en el país ya «existen bloqueos de medios, cierres y restricciones», por lo que, a su juicio, «imponer registros obligatorios profundiza ese modelo de control».

«Cualquier intento de registro no puede ser obligatorio ni condicionar el derecho a publicar información. Tampoco puede implicar una autorización previa ni sanciones por no registrarse», sentenció el SNTP.

Exigir un registro obligatorio a medios digitales no responde a ninguna necesidad técnica, sino a una lógica de control.

En internet, donde no hay limitación de espectro, imponer registros o autorizaciones equivale a restringir quién puede ejercer la libertad de expresión.

Los… https://t.co/rppSXvNIfr — SNTP (@sntpvenezuela) March 22, 2026

¿QUÉ DIJO INDIRA URBANEJA?

Urbaneja habló de la necesidad de crear un registro para los medios digitales, cuando fue consultada sobre los bloqueos selectivos impuestos desde Conatel.

«Yo les voy a dejar un planteamiento aquí. Yo estoy a favor de la libertad de que todos los portales y todo el mundo esté comunicando, ahora eso lleva consigo un compromiso, el compromiso de como hacemos que de verdad los portales digitales asuman responsabilidad», dijo la analista política.

«Aquí hay portales que a veces publican noticias o lo que creemos son noticias y no sabemos ni siquiera quienes son los dueños de los portales y entonces no asumen responsabilidades», agregó.

En este sentido, consideró necesario «avanzar a un gran registro nacional de portales digitales», para que estos asuman su responsabilidad tal cual lo hacen los periodistas y medios tradicionales.