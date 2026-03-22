¿Se viene un plan de racionamiento eléctrico? Lo que dijo Delcy Rodríguez ante inicio de temporada de calor

Delcy Rodríguez instruyó a los organismos públicos de su gobierno encargado para avanzar en un plan de ahorro de energía eléctrica ante la temporada de calor que se extenderá por los próximos 45 días en el país.

«Hoy es un día importante, porque es lo que se llama el pasaje perpendicular de los rayos solares de sur a norte, que en concreto quiere decir que durante 45 días a partir de hoy, los rayos del sol van a caer directamente sobre Venezuela. Yo apelo a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro de energía eléctrica. La colocación de los aires acondicionados a una temperatura que no supere los 21 grados centígrados, la desconexión de equipos eléctricos», dijo Rodríguez durante una reunión de trabajo.

«Ya el Ministerio sacará un protocolo de invitación para la ciudadanía porque durante 45 días el calor y la sequía se van a intensificar en nuestro país», añadió.

De igual forma, pidió colaboración de los gobernadores y alcaldes, para que el cumplimiento de los planes de la Pica y Poda. «Estamos esperando incremento de los incendio forestales y eso tiene una incidencia en el sistema de transmisión eléctrica».

«Apelo a la conciencia nacional, del ciudadano, de los organismos públicos, para que avancemos en un plan de ahorro de energía eléctrica. Le he pedido al ministro de Comunicación un plan comunicacional; también con el Ministerio y Corpoelec estamos viendo el despliegue de drones para visualizar las áreas de mayor ascenso térmico y podamos trabajar en equipo para mitigar los efectos de este calentamiento que está comenzando el día de hoy», asentó.

En el encuentro, participaron el ministro para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, y el presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, José Luis Betancourt, quienes evaluaron la hoja de ruta ante el inicio de esta temporada, sin dar mayores detalles sobre los siguientes pasos que seguirán.