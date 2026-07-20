La respuesta de Dinorah Figuera a Marco Rubio en torno al rol de EEUU en el diálogo y la transición en Venezuela

La presidenta de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, Dinorah Figuera, respondió este lunes, 20 de julio, al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y destacó rol de Estados Unidos en el proceso de diálogo y transición en Venezuela.

Así lo apuntó la funcionaria venezolana a través de su cuenta de la red social X.

«Gracias, secretario Marco Rubio. La participación activa de Estados Unidos será fundamental para impulsar este proceso y generar avances concretos», apuntó Figuera.

«Desde la AN 2015 convocaremos a todos los sectores democráticos a participar y aportar sus propuestas para enriquecer esta hoja de ruta, orientada a la reinstitucionalización del país y a una transición electoral pacífica y democrática», agregó en su mensaje.

La respuesta surge después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, calificara como una buena noticia el acuerdo alcanzado la semana pasada entre la AN de 2015 y el gobierno encargado o interino de Delcy Rodríguez.

Ambas partes acordaron establecer un formato de conversaciones, orientado a la reconciliación nacional y al inicio de un proceso de transición política.

Gracias, Secretario @MarcoRubio.

La participación activa de Estados Unidos será fundamental para impulsar este proceso y generar avances concretos.

Desde la AN2015 convocaremos a todos los sectores democráticos a participar y aportar sus propuestas para enriquecer esta hoja de… pic.twitter.com/yuJko1mlUG — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) July 20, 2026

Rubio precisó que las primeras conversaciones oficiales entre ambos sectores comenzarán la primera semana de agosto.

El funcionario sostuvo que el entendimiento fue recibido en Venezuela y Estados Unidos como una noticia positiva, y aseguró que Washington planea involucrarse «muy activamente» en el proceso.

«Para ser sincero, creo que se le ha dado poca cobertura mediática. Y es que un grupo que representa a la Asamblea Nacional de 2015, la última Asamblea Nacional elegida democráticamente, el grupo al que reconocimos como el Gobierno legítimo de Venezuela, se reunió con el Gobierno interino, y han acordado establecer un formato y un foro no solo para las conversaciones de reconciliación, sino también para iniciar el proceso de transición, que es lo que necesita el pueblo de Venezuela», expresó a la prensa.

«Me pareció una propuesta muy significativa. Y, obviamente, ya veremos cómo evoluciona la situación, pero consideramos que ese acuerdo fue acogido en general en Venezuela como una muy buena noticia y, evidentemente, es algo en lo que vamos a participar muy activamente», señaló.