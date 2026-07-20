La transición y su rol en el diálogo entre AN 2015 y AN 2025: Las revelaciones de Marco Rubio sobre Venezuela

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos «va a participar muy activamente» en el proceso de diálogo que mantendrán los representantes de la Asamblea Nacional 2015 y la de 2025, que está encabezada por Jorge Rodríguez.

Asimismo, calificó como «muy buenas noticias» que se inicie esta agenda de trabajo en Venezuela.

«Para ser sincero, creo que se le ha dado poca cobertura mediática. Y es que un grupo que representa a la Asamblea Nacional de 2015, la última Asamblea Nacional elegida democráticamente, el grupo al que reconocimos como el Gobierno legítimo de Venezuela, se reunió con el Gobierno interino, y han acordado establecer un formato y un foro no solo para las conversaciones de reconciliación, sino también para iniciar el proceso de transición, que es lo que necesita el pueblo de Venezuela», expresó a la prensa.

Rubio destacó que las primeras conversaciones oficiales comenzarán la primera semana de agosto.

«Me pareció una propuesta muy significativa. Y, obviamente, ya veremos cómo evoluciona la situación, pero consideramos que ese acuerdo fue acogido en general en Venezuela como una muy buena noticia y, evidentemente, es algo en lo que vamos a participar muy activamente», señaló.

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EL APOYO DE EEUU A VENEZUELA

De igual forma, Marco Rubio indicó que la ayuda de Estados Unidos a Venezuela ya supera los 180 millones de dólares tras los terremotos del pasado 24 de junio. «Y estamos estudiando… haremos más», acotó.

«Creo que estamos intentando ayudarles a acceder a financiación y crédito a nivel mundial para su reconstrucción. Todavía están elaborando una estimación del coste total, y será considerable, tanto para la retirada de los escombros como para la construcción de nuevas estructuras», afirmó.