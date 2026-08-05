El estricto plan para la remoción de escombros en La Guaira: fue propuesto por ingenieros y constructores

El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) y la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) suscribieron una solicitud urgente para exigir que la remoción de escombros en La Guaira se realice bajo estrictos criterios de ingeniería forense.

Durante una entrevista concedida a Unión Radio, el presidente de la CVC, Gustavo García Carrasquero, advirtió que una recolección acelerada e improvisada destruirá «evidencias técnicas irrepetibles» necesarias para determinar las causas de las fallas estructurales ocurridas tras los terremotos del pasado 24 de junio.

En este sentido, explicó que este plan debe constar de tres fases. «La primera, que ya terminó lamentablemente, ocurre durante un periodo en el cual los expertos y socorristas realizan una remoción controlada para encontrar en lo posible sobrevivientes».

«Luego viene una segunda etapa que requiere también de la presencia importantísima de lo que llamamos ingeniería forense que consiste en aplicar los conocimientos técnicos post-colapso para determinar físicamente en las estructuras por qué han colapsado. Evaluación que hay que hacerla conjuntamente con la remoción con ciertos tipos de maquinaria con la finalidad de que forenses e ingenieros puedan penetrar la remoción y a la vez mover cantidad suficiente, estamos hablando aproximadamente de unas 2.5 millones de toneladas en toda la Guaira, sin contar el peso de los edificios que van a ser colapsados», señaló el experto.

La tercera fase —indicó— consiste en remover, cortar y trasladar los escombros a sitios transitorios o permanentes para triturarlos y molerlos, de manera que el material resultante pueda reutilizarse en otras construcciones.

García Carrasquero explicó que una vez molido, el proceso separa el material ferroso —destinado a la producción de chatarra, cabillas y acero— del proveniente del cemento, que se convierte en insumo para bloques de calzada.

Precisó, que actualmente operan entre cuatro y cinco trituradoras de este tipo, algunas ya instaladas y otras próximas a colocarse en el vertedero de La Guaira.

¿CUÁNTO TIEMPO PODRÍA DURAR EL PROCESO?

El ingeniero evitó especular sobre la duración total del proceso «porque hay miles de teorías y miles de ingenieros», aunque estimó que podría extenderse por un año.

La cifra de 2,5 millones de toneladas no incluye los escombros que generarán unas 200 edificaciones —entre torres individuales y conjuntos de pocos pisos— que serán demolidas mediante voladuras controladas.

Sin embargo, acotó que parte del material resultante se comercializará, pero por ahora permanecerá en La Guaira hasta que se defina un destino final.

DIÁSPORA Y TALENTO HUMANO

García Carrasquero también advirtió que la migración ha mermado el capital humano no solo en el sector construcción, sino en distintas áreas económicas del país.

«Hay que recordar que el promotor privado llegó a construir alrededor de 70 mil viviendas al año hasta 2010. Hubo migración efectiva, pero van a regresar aquellos que sientan que realmente hay una línea de progreso y de producción de vida en el país», acotó.