La reconstrucción del país tras los terremotos: ¿Cuánto dinero se necesitará y cómo se deben administrar los recursos?

Tras los terremotos, Venezuela enfrenta el enorme reto de reconstruir viviendas, infraestructura, empresas e instituciones.

Ante esto, el economista y magister en moneda e instituciones financieras, Luis Crespo, señaló a Caraota Digital que en términos de recuperación el país necesita “entre 15 mil y 20 mil millones de dólares para empezar a dar continuidad a atender la emergencia”.

Incluso, mencionó que la ONU utilizó un modelo sobre el análisis del impacto de la crisis que vive el país. “Ellos han hecho sus cálculos o proyecciones en dos momentos: 4 mil millones de dólares en pérdidas estructurales y 13 mil millones en pérdidas de infraestructura de servicios como gas, electricidad, agua, vialidad”, acotó.

Sin embargo, Crespo sostuvo que el país “no tiene esos recursos”.

“Por eso es importante ver el apoyo internacional y las instancias internacionales como el FMI, el Banco Mundial y múltiples actores que se le pueden pedir los recursos para iniciar el proyecto de recuperación. El tema es que hay un déficit de confianza”, consideró.

LA CREDIBILIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS

El profesor universitario resaltó que el país tiene una historia de “mal manejo de recursos sobre emergencias y fondos que en definitiva no ayudan a la gente y no responden a las necesidades”.

“Los recursos que se necesitan para atender esta crisis es importante que se manejen de manera responsable, con proyectos de cara al país, y de manera muy amplia con sectores académicos, colegios de profesionales activos, las universidades, y que generen la tranquilidad suficiente y la credibilidad sobre el uso y el éxito de los proyectos”, expresó.

Asimismo, indicó que la situación económica de Venezuela no está en el mejor momento tras los terremotos.

“El país está en un contexto de crisis entre las variables sociales, económicas. Y esto agrava el contexto que atraviesa el país, es decir una crisis sobre otra crisis generada el 24 de junio por los terremotos. Eso complejiza la actuación de las instituciones y coloca a las familias en situaciones difíciles y precarias”, agregó.

EL APARATO PRODUCTIVO

Por otra parte, Crespo recordó que la médula del aparato productivo venezolano es el sector petrolero.

“En esta tragedia ese sector no tuvo afectaciones, el caso de Zulia, Anzoátegui, Monagas. Y el sector de la minería no ha tenido grandes afectaciones. Incluso Conindustria señaló en una encuesta que 82% de sus empresas están operando en medio de la adversidad”, manifestó.

Destacó que el aparato productivo venezolano no debería estar afectado y va a seguir contribuyendo a seguir en la actividad económica del país.

“A la brevedad debería salir el informe de la OPEP donde tendríamos datos de la producción petrolera de junio. El mismo debe estar rondando entre 1.300.000 barriles de petróleo. Esto evidencia es un crecimiento en la actividad petrolera que hoy se está comercializando con los nuevos socios comerciales, es decir el gobierno de Trump”, afirmó.

Ante esto, Crespo apuntó que el gobierno de Delcy Rodríguez “comercializa mayor cantidad de petróleo, ha llegado a acuerdos con las empresas norteamericanas y está obteniendo mejores precios que evidencia un contexto distinto”.