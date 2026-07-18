FMI autorizó más de $340 millones para recuperación del país tras terremotos, anunció Delcy Rodríguez

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este viernes un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que obtendrá fondos para responder al devastador doble terremoto que sacudió el país el 24 de junio.

Rodríguez informó en su cuenta de Telegram sobre este acuerdo con el organismo internacional. «Venezuela accedió inicialmente a 346 millones de dólares sus propios recursos», apuntó la mandataria encargada.

Cientos de edificios se vieron afectados y miles de personas quedaron damnificadas por el doble terremoto. Según Rodríguez, los fondos procedentes del FMI «serán destinados al proceso de recuperación y reconstrucción después de la tragedia».

«Esto permitirá apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos», añadió Rodríguez. No dio más detalles sobre cómo serán empleados los fondos.

AGRADECE AL FMI

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, sostuvo hace una semana una llamada con Delcy Rodríguez. En tal sentido, adelantó que estaban avanzando en negociaciones para que Venezuela pudiera acceder a parte de los fondos retenidos.

Tras alcanzar el acuerdo, Rodríguez agradeció a Georgieva «por su respaldo y compromiso». Asimismo, destacó el papel de «todas las instituciones que hicieron posible este importante paso».

#ÚLTIMAHORA 🔴 | La presidenta (E) de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el país accedió inicialmente a 346 millones de dólares de sus propios recursos en el Fondo Monetario Internacional (FMI), que serán destinados al proceso de recuperación y reconstrucción después de la… pic.twitter.com/VZaf0Yf73P — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 18, 2026



El FMI y el gobierno venezolano retomaron relaciones en abril, luego de estar suspendidas desde 2019. En este nuevo periodo, ha habido contactos regulares para que Venezuela pudiera acceder a instrumentos financieros del organismo.

Hasta el viernes, se contabilizaron 5.069 fallecidos por el doble terremoto, además de cientos de edificios afectados, de los que 190 colapsaron. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.