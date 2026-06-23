La nueva estrategia que implementan los centros comerciales en Caracas para atraer visitantes

Los centros comerciales buscan recuperar espacios y alinear sus estrategias para atraer nuevos visitantes. En tal sentido, pretenden apostar a la experiencia en vivo para que el público regrese a las instalaciones.

La directora de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), Claudia Itriago, habló con Enumerados Radio tras la reinauguración de unas salas de cine en Paseo El Hatillo y destacó el valor de actualizar la infraestructura.

Itriago detalló que las inversiones buscan ofrecer instalaciones modernas para el disfrute y esparcimiento de los ciudadanos. No se trata solo de recuperar espacios, sino de crear una nueva estrategia de mercadeo en los centros comerciales.

La vocera explicó que los centros comerciales apuestan por la experiencia en vivo para atraer visitantes. Entre ellos destacan los eventos temáticos específicos o producciones musicales de gran escala.

PILAR DE LOS CENTROS COMERCIALES

Itriago detalló que algunos centros comerciales han implementado el flashmob, que consiste en una acción organizada por un grupo en un espacio público. A esto se suman homenajes a figuras globales, como Michael Jackson o Bad Bunny.

Desde Cavececo aseguran que el pilar básico de los comerciales debe ser el entretenimiento para captar el interés de los usuarios. Las salas de cine son un «ancla» dentro de la nueva estrategia de mercado del sector.

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Los cines se vuelven un lugar crucial dentro de la estructura comercial, puesto que atraen a un importante público cautivo. Al ir a las salas, también se generan visitas a otros establecimientos, como tiendas o las áreas de comida.

Estas estrategias parecen estar funcionando, puesto que las visitas aumentaron de forma significativa en el segundo trimestre del año. Durante los primeros meses de este 2026, hubo un comienzo lento y pausado en cuanto a transacciones comerciales.