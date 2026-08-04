La información clave que la UCAB pidió al gobierno de Delcy Rodríguez para reconstruir el país tras terremotos

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) exigió al gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, publicar información clave para poder así avanzar en la reconstrucción del país tras los terremotos del pasado 24 de junio.

En concreto, desde la UCAB se demandó información oficial económica, fiscal y social detallada y oportuna, como condición indispensable para afrontar la fase posterremotos.

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Recordaron, que en un comunicado aprobado el 29 de julio por el Consejo de Facultad, la institución alertó que la opacidad estadística y presupuestaria dificulta diseñar estrategias de recuperación eficientes, coordinar la cooperación nacional e internacional y asegurar transparencia en el uso de los recursos.

Asimismo, por medio del documento se reconoció los esfuerzos de organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el Banco Mundial y el Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación ante Desastres (GFDRR), que ya difundieron evaluaciones técnicas sobre daños físicos directos y estimaciones rápidas de pérdidas.

Sin embargo, la FACES subrayó que esos diagnósticos postdesastre requieren como punto de partida información base previa al sismo: cuentas nacionales, indicadores socioeconómicos, datos demográficos, fiscales, sanitarios y educativos desagregados por territorio y población, siguiendo la guía internacional para la Evaluación de Necesidades Postdesastre (PDNA), metodología desarrollada por Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Unión Europea.

«Los datos de referencia son fundamentales para determinar el impacto general del desastre en todos los sectores, incluido su impacto en el desarrollo humano. Los datos de referencia también contribuyen al análisis de la vulnerabilidad y a la comprensión de las causas subyacentes del desastre. Esto, a su vez, contribuye a planificar una recuperación eficaz y resiliente», se indicó en el texto.

ANTES ERA DE LIBRE ACCESO

La Facultad recordó que buena parte de esa información era de libre acceso en Venezuela hasta 2014, pero desde entonces se interrumpió o redujo la publicación de cuentas nacionales, balanza de pagos, posición de inversión internacional, cuentas fiscales, censos, encuestas de hogares y boletines epidemiológicos, e incluso estadísticas ya publicadas fueron retiradas de páginas web oficiales.

«Actualmente, información necesaria para fomentar oportunidades de producción, financiamiento, inversión y consumo y para orientar, organizar y evaluar políticas públicas en distintas regiones del país no está disponible, a pesar de la aprobación desde enero de 2026 de nuevas leyes para atraer inversiones, la anunciada renegociación de deuda externa, la deseada estabilización de precios y cambios y la iniciada reanudación de relaciones del gobierno con organismos multilaterales», se agregó el documento.

Es por ello, que el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales reiteró la urgencia de publicar información detallada y suficiente, útil para la planificación, cooperación público-privada, colaboración nacional e internacional, transparencia y mutua rendición de cuentas.

«Disponer de información oportuna, desagregada y consolidada contribuirá a crear condiciones para el desarrollo de diversas iniciativas sustentables, que ofrezcan asistencia inmediata y seguridad a las víctimas al mismo tiempo que promuevan nuevas posibilidades de recuperación en democracia», se enfatizó.