Conferencia Episcopal reveló el número de estructuras religiosas afectadas en todo el país tras terremotos

Más de 90 edificaciones vinculadas a la Iglesia católica en Venezuela resultaron con daños a causa de los terremotos del pasado 24 de junio, según un balance preliminar divulgado este lunes, 3 de agosto, por la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).

La cifra en total es de 94 y corresponde a un registro que todavía permanece en actualización, mientras avanzan las evaluaciones técnicas en las zonas más golpeadas por el doblete sísmico.

Del total contabilizado, 85 inmuebles corresponden a iglesias, entre parroquias y capillas. El resto del balance incluye seis casas parroquiales y de retiro, un hospital, un seminario y un despacho eclesiástico.

Las afectaciones se distribuyen en las diócesis de La Guaira, Maracay, San Felipe, Puerto Cabello y Los Teques, así como en las arquidiócesis de Caracas, Valencia, Barquisimeto y Coro.

La Diócesis de Maracay encabeza el listado con 24 templos dañados, seguida por la Arquidiócesis de Caracas con 22 y la Diócesis de La Guaira con 15 estructuras afectadas.

El resto del balance se reparte entre San Felipe, con ocho edificaciones dañadas; Coro, con siete; Puerto Cabello, con seis; Los Teques, con cuatro; y Barquisimeto, con dos.

La CEV no ofreció, hasta el momento, un estimado de costos de reparación ni un cronograma para la restauración de los inmuebles afectados.

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TERREMOTOS EN VENEZUELA

En tanto, luego de 10 días sin un reporte oficial el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó este lunes que ascendió a 6.125 la cifra de muertos por los terremotos, que afectaron principalmente a La Guaira, además de Caracas y otras cinco entidades del país.

El nuevo boletín, correspondiente a la «etapa de reconstrucción», también reportó 6.462 personas rescatadas y 60.992 atendidas en centros hospitalarios desde que ocurrieron los terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud.

En materia de vivienda, se indicó que ya fueron evaluadas 43.679. De las mismas, unas 41.624 cuentan con un estatus definido. 25.325 resultaron habitables (verde), 9.866 fueron catalogadas como restringidas (amarillo) y 6.433 se ubican en la categoría de alto riesgo (rojo).

Del total de unidades evaluadas, se señaló que apenas 287 han sido entregadas hasta la fecha a las familias afectadas.

Sobre las labores de remoción de escombros, el boletín precisó que se han recogido 346.755 toneladas de material. Equivale a un avance del 16,51 % respecto al total estimado a remover en las zonas afectadas.