La impactante cifra invertida en Chacao para atender daños de los terremotos

La Alcaldía de Chacao ha invertido casi tres millones de dólares en la recuperación de las viviendas afectadas en los devastadores terremotos que sacudieron el país el pasado 24 de junio, causando daños en cientos de edificios y la muerte de miles de personas.

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, presentó este jueves el balance del Plan Trabajamos para que Vuelvas a Casa. A dos meses de los terremotos, 2,8 millones de dólares han sido destinados en la rehabilitación de viviendas de adultos mayores de 65 años.

«Desde el primer día asumimos la responsabilidad de no dejar solo a ningún vecino. Este plan nació con una visión clara: devolverle la dignidad, la seguridad y la tranquilidad a nuestros adultos mayores que lo perdieron todo o vieron sus hogares afectados de manera grave», expuso Duque.

El plan se ha enfocado en la rehabilitación de las viviendas calificadas con etiqueta roja o amarilla tras los terremotos. Bajo el perfil prioritario a los adultos mayores, 1.528 apartamentos fueron censados.

VIVIENDAS ATENDIDAS

De acuerdo a Duque, el 19,6% de las viviendas censadas fueron totalmente reparadas y entradas a los propietarios. Mientras tanto, el 57,4% tienen un avance superior al 50% de obras o estas ya fueron concluidas, mientras que el 12,8% está en proceso de ejecución.

«No estamos hablando solo de cifras y porcentajes, sino de familias y adultos mayores que hoy vuelven a dormir tranquilos bajo un techo seguro», expuso Duque. Igualmente, subrayó que se trata de una primera etapa y luego atenderán otras viviendas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿SE CONSTRUIRÁ UN AEROPUERTO INTERNACIONAL EN CARACAS? MINISTRO DE TRANSPORTE REVELÓ LOS PLANES QUE HAY SOBRE LA MESA

Por otra parte, Duque aclaró que inicialmente dieron etiqueta roja a 45 edificios, pero informó que seis de ellos pasaron a categoría amarilla. El único con criterio de demolición es el San Felipe A, en la urbanización La Castellana.

De acuerdo al último balance oficial, al menos 6.500 personas murieron en los devastadores terremotos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. A esto se suma que más de 11.000 viviendas sufrieron daños clasificados como de «alto riesgo».