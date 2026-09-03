¿Se construirá un aeropuerto internacional en Caracas? Ministro de Transporte reveló los planes que hay sobre la mesa

El ministro para el Transporte, Francisco Garcés, aseguró que no está sobre la mesa construir un terminal aéreo de gran magnitud en Caracas para sustituir al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el cual está construido sobre una falla sísmica.

«En Caracas no hay espacio para colocar un aeropuerto de esta magnitud. La falla pasa por ahí pero esta vez rompió hacia la pista, otras veces ha roto frente al mar. Se trata de algo aleatorio que no podríamos decir que en un movimiento sísmico se rompiera en el mismo lugar. Es una franja de fallas que existen las cuales se rompen en función de la disposición que tenga la naturaleza», dijo en declaraciones para Globovisión.

No obstante, resaltó que lo que han estado evaluando pasa por la modernización del mismo. «Lo que tenemos es la evaluación constante de las capacidades que tiene el aeropuerto. Hoy día la oferta internacional y nacional debe de crecer. Venezuela pasa por un momento de expectativas por el cual se están generando capacidades para la producción y el aumento de economía, lo cual conllevará la elevación de números de vuelos nacionales e internacionales, por lo que se capacita las capacidades que tenemos en todos los aeropuertos».

🟡#EnVideo | Ante los planteamientos sobre la posibilidad de construir un nuevo aeropuerto principal en Caracas, el ministro de Transporte, Francisco Garcés, descartó la viabilidad de ubicar una infraestructura de tal magnitud en la capital debido a las limitaciones espaciales.… pic.twitter.com/toYsdK5koj — Globovisión (@globovision) September 3, 2026

Para finalizar, dio a conocer las proyecciones que tienen con los terminales temporales de cada al final del año.

«Nosotros esperamos que a final de año pudiéramos llegar de un 50 a 60% de la capacidad que teníamos antes», concluyó.