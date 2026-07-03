La impactante alerta de director de Cruz Roja de Costa Rica sobre lo que vio en Venezuela tras el doble terremoto

La humanidad permanece conmocionada por el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio. A una semana de la tragedia, rescatistas extranjeros han reconocido la magnitud de la devastación.

El director de la Cruz Roja de Costa Rica, Wagner Leiva, se apersonó en La Guaira, la zona más afectada por la tragedia. Desde el litoral, el trabajador humanitario reconoció que nunca había presencia un escenario semejante.

«A través de múltiples años de trabajar en este tipo de labores y haber cumplido con escenarios complejos, nada se acerca a lo sucedido en Venezuela. El escenario se repite una y otra vez. Los colapsos son, lamentablemente, muy importantes», dijo Leiva a Globovisión.

El rescatista detalló que esta situación «hace que la complejidad de las operaciones sea muy alta». Sin embargo, destacó la labor de los organismos de emergencias internacionales, que han salvado numerosas vidas.

«Debo agradecer a los compañeros de los cuerpos de emergencia y respuesta internacional que hicieron esto y esto seguro que siguen apoyando en muchos lugares para seguir adelante con esta labor humanitaria», acotó Leiva.

⚫ #EnVideo | Director de la Cruz Roja de Costa Rica,Wagner Leiva: «Nada se acerca a lo sucedido en Venezuela, el escenario se repite una y otra vez» pic.twitter.com/5QBUqXJXq6 — Globovisión (@globovision) July 3, 2026

VÍCTIMAS EN EL DOBLE TERREMOTO

Hasta el viernes, se han contabilizado 2.645 fallecidos por los terremotos, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 12.400 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no brindó una cifra oficial de desaparecidos.

No obstante, organismos internacionales alertaron que la cifra de víctimas puede ser mucho mayor. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el jueves que es probable que el total de fallecidos «aumente de forma considerable».

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De igual forma, el organismo de salud alertó que la situación en Venezuela ha aumentado el riesgo de brotes de enfermedad. Entre ellas destaca algunas prevenirse con una vacuna, producto de una baja cobertura de inmunización.